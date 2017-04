Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Peter Pan je ena najbolj znanih pravljic na temo odraščanja in sprejemanja odgovornosti, ki je obenem polna čarobnosti in simbolike. Foto: LGL/ Jaka Vermuž Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z večnim Petrom Panom o odkrivanju sveta odraščanja

Sedmerica igralcev igra več kot 20 vlog

19. april 2017 ob 18:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ljubljansko lutkovno gledališče prihaja pravljični junak Peter Pan, tokrat kot igrana pripoved s plesom in petjem.

Po istoimenski drami škotskega dramatika Jamesa Matthewa Barrieja je besedilo napisala Jera Ivanc, režira Yulia Roschina, več kot 20 vlog pa igrajo tri igralke in štirje igralci, ki si bodo podajali vlogo pripovedovalca in ustvarjali dinamiko dogajanja na odru kot živ organizem, ki ves čas spreminja svoj značaj.

Kot so zapisali v LGL-ju, predstava, ki je namenjena starejšim od pet let, razpira pravljični svet s pomočjo scensko in kostumsko minimalističnih, a hkrati funkcionalno bogatih rešitev, ki v polnosti zaživijo šele v natančno zasnovani svetlobi.

Peter Pan, ki s svojimi prijatelji doživlja številne pustolovščine, hkrati pa ostaja zgodba o večnem odraščanju, že več kot 100 let osvaja otroško domišljijo in srca po vsem svetu, njegova podoba pa je zaživela že v številnih filmih, muzikalih, predstavah in knjigah.

V predstavi igrajo Saša Pavlin Stosić k. g., Nik Škrlec k. g., Alenka Tetičkovič, Jernej Kuntner, Jan Bučar ter Nataša Keser k. g. v alternaciji z Ajdo Toman in Voranc Boh. Scenografka in kostumografka je Vasilija Fišer, pod glasbo se je podpisal Branko Rožman, koreografijo pa Branko Potočan.

