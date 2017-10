Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Film mi je prišel do srca, ker je zgodba o norcu - in upam, da nas bo lahko v teh norih časih vsaj malce navdahnila," je Franco pripomnil v svojem zahvalnem govoru. Foto: EPA Dva Franca za ceno enega: v filmu ob jamesu nastopi tudi njegov brat Dave. Foto: IMDb

Z zmago v San Sebastianu james Franco dokazal, da ga bo treba upoštevati kot režiserja

Pomembno priznanje za satiro The Disaster Artist

1. oktober 2017 ob 11:41

San Sebastian - MMC RTV SLO

Letošnji filmski festival v San Sebastianu je pravkar prinesel prvo veliko nagrado Jamesu Francu - režiserju. Zvezdnik je osrednje priznanje festivala dobil za satiro The Disaster Artist, lažni "making-of" film o najstajanju enega najslabših filmov vseh časov.

Na 65. mednarodnem filmskem festivalu v španskem San Sebastianu je zlato školjko za najboljši film na sobotni sklepni slovesnosti osvojila tragikomedija The Disaster Artist ameriškega režiserja Jamesa Franca. isti film je v začetku septembra osvojil tudi drugo nagrado občinstva na festivalu v Torontu.

Film, za katerega je 39-letni Franco napisal tudi scenarij in v njem odigral glavno vlogo, prikazuje zgodbo o nastajanju kultnega filma Soba režiserja Tommya Wiseauja iz leta 2003. Soba se je zaradi nedoslednosti v scenariju, slabih dialogov in absolutno katastrofalne igre 8v glavni vlogi je nastopil kar Wiseau osebno) v zgodovino zapisala kot eden najslabših filmov vseh časov, a so jo kljub temu (oz. prav zato) dolga leta predvajali v ameriških kinodvoranah.

"Film mi je prišel do srca, ker je zgodba o norcu, ki pa je imel sanje - in to je bolje, kot če sploh nimaš sanj. Upam, da nas bo lahko njegova zgodba v teh norih časih vsaj malce navdahnila," je Franco pripomnil v svojem zahvalnem govoru. Scenarij je nastal po predlogi nefiktivne knjige o nastajanju filma The Room.

The Disaster Artist je na festivalu dobil tudi nagrado španskih filmskih kritikov in je bil eden najvišje uvrščenih na lestvici po izbiri občinstva.

V igri za glavno festivalsko nagrado je bilo 18 filmov, dobitnika pa je izbrala žirija pod vodstvom ameriškega igralca in režiserja Johna Malkovicha.

Školjka za najboljšo režijo prvič v rokah ženske

Srebrno školjko za najboljšega režiserja je letos prvič v zgodovini festivala prejela ženska. Nagrada je šla v roke argentinski režiserki Anahi Berneri za film Alanis. Sofia Gala Castiglione, ki v tem filmu igra naslovno vlogoženske, ki se mora prostituirati, da bi nahranila svojo družino, je prejela nagrado za najboljšo igralko. Za najboljšega igralca pa je žirija razglasila Romuna Bogdana Dumitracheja za glavno vlogo v filmu Pororoca.

Novost letošnjega festivala je bila prisotnost televizijskih filmov in serij, ki pa se niso potegovali za glavno nagrado.

Slovenska udeležba na festivalu

V sklopu Glocal in Progress, ki je bil ustanovljen pod okriljem oddelka za kulturo in jezikovno politiko znotraj baskovske vlade in vzpodbuja razvoj filmske industrije v manjšinskih jezikih, pa se je producentom, distributerjem in mednarodnim agentom predstavil slovenski celovečerni film Izbrisana Mihe Mazzinija z zgodbo o izbrisu dela državljanov leta 1992. V tem sklopu je bil nagrajen španski film Dantza.

Že v sredo pa so podeliličastne nagrade donostia. Letos so jih prejeli igralec Ricardo Darin, ki je na festivalu predstavil svoj novi film La Cordillera v režiji Santiaga Mitreja, francosko-belgijska režiserka Agnes Varda, ki je bila zastopana s filmom Faces, Places, ter italijanska igralka Monica Bellucci.

A. J.