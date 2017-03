Za direktorja Borštnikovega srečanja se poteguje šest kandidatov

52. festival bo potekal med 20. in 29. oktobrom

30. marec 2017 ob 18:38

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Na razpis za novega direktorja Festivala Borštnikovo srečanje se je prijavilo šest kandidatov. Dosedanji umetniški direktorici Alji Predan, ki je po osmih letih na tem položaju odstopila, se dvomesečni odpovedni rok izteče konec aprila. Te dni so začeli zbirati nominacije in prijave za festival.

Na ministrstvu za kulturo ostalih podatkov o prispelih prijavah do konca postopka ne morejo posredovati. Razpis so objavili 10. marca, med pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, pa med drugim navedli najmanj visokošolsko izobrazbo umetniške ali humanistične smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj, poznavanje gledališke in festivalske dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru ter poznavanje poslovanja SNG Maribor. Minister za kulturo bo izbranega kandidata imenoval za pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja za obdobje petih let.

Odstop po številnih pritiskih in zaostritvi razmer

Kot je znano, novega direktorja oziroma direktorico Borštnikovega srečanja iščejo po odstopu Alje Predan. Na čelu osrednjega gledališkega festivala je bila osem let, zdajšnji, drugi mandat pa bi ji potekel septembra 2018. Za odločitev, ki je presenetila javnost, je navedla osebne razloge, hkrati pa priznala, da je bila v zadnjem letu tarča številnih pritiskov, še posebej jo je prizadelo poslabšanje odnosov z vodstvom Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor, ki že več kot 50 let nudi streho festivalu.

"V preteklem letu je bilo veliko nepredvidljivih situacij, nenadoma so se odnosi spremenili iz meni popolnoma neznanih razlogov, stvari so se nepredvidljivo zaostrile. Lani je tik pred začetkom festivala zaokrožilo pismo z zahtevo po mojem odstopu, zgodil se je tudi tihi bojkot domačega gledališča, ki je med festivalom odšlo na dve gostovanji v tujino," je sporočila.

Ker je festival postal samostojna organizacijska enota znotraj SNG Maribor, imenuje umetniškega direktorja Borštnikovega srečanja minister za kulturo, čeprav je potem zaposlen v SNG Maribor kot pomočnik tamkajšnjega direktorja.

Alji Predan se odpovedni rok izteče konec aprila, zato naj priprave na letošnji festivala ne bi bile motene. Letos se bo odvilo že 52. srečanje po vrsti, potekalo pa bo med 20. in 29. oktobrom.

Zbiranje nominacij

Trenutno zbirajo nominacije, in sicer lahko producenti do 8. maja nominirajo uprizoritve, ki so bile ali bodo premierno uprizorjene v času od 1. junija 2016 do 31. maja 2017. Izbor v tekmovalni program festivala bo opravila selektorica Petra Vidali. Predloge za letošnjo dobitnico Borštnikove srečanja (lani si ga je namreč nadel Dare Valič, zato je letos na vrsti igralka), pa zbirajo do 1. junija.

M. K.