Od 6. do 11. novembra je v okviru Frankfurta po Frankfurtu v Konzorciju s svojimi izdajami prisotnih 300 založnikov iz Velike Britanije, ZDA, Italije, Hrvaške, Nemčije, Srbije, Francije, Španije in Finske. Letošnja 31. izvedba Frankfurta po Frankfurtu prinaša okoli 7.000 naslovov najboljših tujih knjig preteklega leta s področja naravoslovja, družboslovja, humanistike in umetnosti, dopolnil jih bo pregled v zadnjem letu nagrajenih leposlovnih del.

Za knjižne zanesenjake se knjige selijo iz Frankfurta v Ljubljano

In Teden slovenske književnosti na Dunaju

6. november 2017 ob 08:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kot pretekla leta se tudi letos po zaključku Frankfurtskega knjižnega sejma nekatere knjige ponujajo še na knjižnih policah na naših tleh, saj se začenja prodajna razstava tujih knjig Frankfurt po Frankfurtu.

Vodilo letošnje izvedbe te prodajne razstave, ki sledi torej največjemu sejmu knjig na svetu, je medicinska znanost v knjigah in praksi. S tem želijo utrditi pomen znanosti pri zdravju ljudi, zato so za obiskovalce ob prodajni razstavi pripravili tudi štiri tematska predavanja uglednih strokovnjakov - o demenci, debelosti in sladkorni bolezni, zdravem staranju, pomenu gibanja.

Sodelovanje medicinskih in knjižnih strokovnjakov

V središču prodajne razstave so knjige, ki so jih izbrali strokovnjaki medicinskih znanosti, razstavo pa so pripravili v sodelovanju z ljubljansko medicinsko fakulteto. Ekipa s fakultete je izbrala 110 knjig, Konzorcijev strokovni oddelek pa še 110 knjig in 80 priročnikov svetovno znanih založb.

Prav tako od tega ponedeljka in vse do nedelje (od 6. do 12. novembra) na Dunaju poteka Teden slovenske književnosti, na katerem se bo predstavilo 14 slovenskih avtoric in avtorjev, med katerimi so Milan Dekleva, Maja Haderlap, Jani Virk, Andrej E. Skubic, Veronika Dintinjana, Ana Pepelnik, Maja Vidmar, Primož Čučnik in drugi. Teden, ki sta ga pripravila Javna agencija za knjigo RS (Jak) in Slovenski kulturni informacijski center na Dunaju – Skica, bo uvedlo odprtje razstave Plečnikova Ljubljana v Osrednji mestni knjižnici Hauptbücherei am Gürtel s predstavitvijo knjige Simboli v Plečnikovi arhitekturi Andreja Hrauskyja, ki je letos izšla v angleškem jeziku.





Še nagrajene leposlovne izdaje preteklega leta

31. izvedba Frankfurta po Frankfurtu sicer prinaša okoli 7.000 naslovov najboljših tujih knjig preteklega leta s področja naravoslovja, družboslovja, humanistike in umetnosti, dopolnil jih bo pregled v zadnjem letu nagrajenih leposlovnih del. Tako bo v Konzorciju s svojimi izdajami prisotnih 300 založnikov iz Velike Britanije, ZDA, Italije, Hrvaške, Nemčije, Srbije, Francije, Španije in Finske.

Odprtje prodajne razstave tujih knjig Frankfurt po Frankfurtu je danes ob 11. uri v Konzorciju, odprta bo do 11. novembra. Tako kot vsako leto so tudi letos pripravili razstavo slovenskih avtorjev, ki so izdali knjige pri tujih založbah.

