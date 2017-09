Za Matildo oziroma proti njej gorijo avtomobili v Moskvi

Sporni film prihaja oktobra v ruske kinodvorane

22. september 2017 ob 15:11

Moskva - MMC RTV SLO

Ruska policija je pridržala štiri ljudi, osumljene požiga, povezanega s filmom o zadnjem ruskem carju Nikolaju II. in njegovem ljubezenskem razmerju, v katero se je spustil še pred poroko.

Film Matilda režiserja Alekseja Učitelja, ki prihaja v kinodvorane oktobra, že več mesecev buri duhove. V njem spremljamo zgodbo mladega carja, ki se je pred poroko s prihodnjo cesarico Aleksandro Fjodorovno zapletel v ljubezensko razmerje z balerino Matildo Kšesinsko.

Bogokleten film o ruskem svetniku

Film je postal predmet vročih javnih polemik, nekateri so pozivali k njegovi prepovedi, ustvarjalci filma in kinooperaterji pa so deležni groženj. Ostro kritiko je sprožil predvsem pri zapriseženih nacionalistih in nekaterih pravoslavnih vernikih v Rusiji, ki imajo film za bogokletno stvaritev. Ruska pravoslavna cerkev je namreč carja Nikolaja II. in njegovo družino leta 2000 povzdignila v svetnike.

"Gori za Matildo"

Po poročanju portala Front News sta bila v prejšnjem tednu požgana dva avtomobila, ki sta bila parkirana pred zgradbo, v kateri je pisarna režiserjevega odvetnika, v bližini so našli še napis "Gori za Matildo". V prejšnjem mesecu pa so napadalci poskušali zažgati filmski studio režiserja Učitelja.

Irina Volk, predstavnica za medije pri policiji, je v izjavi v četrtek dejala, da so tri od pridržanih obtožili kaznivega dejanja. Med pridržanimi je bil tudi Aleksander Kalinin, vodja obskurne krščanske ortodoksne skupine Krščanska država – Sveta Rusija, ki je javno upravičeval te napade, vendar so ga po zaslišanju izpustili. Pri pridržanih so našli tudi kanistre z ostanki bencina, Aleksander Bajanov, eden od pridržanih, pa je že priznal krivdo.

Vse glasnejši konzervativni glasovi

Polemika, ki jo sproža film, je še dodatno razkrila vse večjo oblastnost radikalnih verskih aktivistov in naraščajočo konzervativno strujo v ruski družbi. Zaradi tega stanja družbe je prisotna velika zaskrbljenost v ruski umetniški skupnosti. V zadnjih mesecih je odmevala aretacija znanega ruskega režiserja Kirila Serebrenikova, ki je že v preteklih letih imel težave z ruskimi oblastmi, saj je bil zelo kritičen nad naraščajočo cenzuro v umetnosti. Lani je opozoril, da se položaj v državi "vrača k najbolj patetičnim sovjetskim praksam".

Moskovske oblasti so sporočile, da se ne bodo vmešavale v delovanje kinodvoran in ne bodo prepovedale projekcij filma. Vdova carjevega nečaka Olga Kulikovskaja-Romanova pa je vložila tožbo proti režiserju z namenom zaščite časti in dostojanstva. V eni od moskovskih cerkev se je v preteklih dneh zbralo več sto ljudi in z molitvijo izražalo svoje nasprotovanje filmu.

Čečenski predsednik Ramzan Kadirov se je obrnil na ruskega ministra za kulturo Vladimirja Medinskega s pozivom, naj Matildo odstrani s seznama filmov, ki jih distribuirajo v Čečenijo. V kinodvorane Ruske federacije prihaja 26. oktobra, ogled pa je dovoljen starejšim od 16 let.

P. G.