Za nov napovednik bližje težko pričakovanemu Iztrebljevalcu 2049

Tokrat tudi z Jaredom Letom

9. maj 2017

MMC RTV SLO

Pet mesecev potem, ko so oboževalci kultnega Iztrebljevalca dobili kratek vpogled v težko pričakovano nadaljevanje enega najbolj cenjenih znanstvenofantastičnih filmov vseh časov, nov napovednik razkriva še kanček več.

Kot je videti na prvi pogled, je režiser Denis Villeneuve, ki je prevzel vajeti iz rok Ridleyja Scotta (režiser prvega dela bdi nad projektom v vlogi producenta), držal obljubo in ostal zvest noir podtonu in melanholični atmosferi izvirnega filma.

Da se je v svet androidov v vlogi "izvornega iztrebljevalca" Ricka Deckarda vrnil Harrison Ford, vemo že nekaj časa, prav tako, da trideset let pozneje njegovo delo opravlja policist Ryan Gosling. "Nekoč sem opravljal tvoje delo in to dobro," pove Deckard svojemu nasledniku. "Tedaj so bile stvari preprostejše," mu je v prvem napovedniku odgovoril odgovori Goslnigov lik, Officer K., zdaj reče samo: "Vem".

Distopični Los Angeles 30 let pozneje

Kot že naslov Iztrebljevalec 2049 (Blade Runner 2049) pove, se zgodba odvija 30 let po dogajanju v prvem delu. Tega je Scott leta 1982 posnel po knjižni predlogi Philipa K. Dicka, naslovljeni Ali androidi sanjajo električne ovce? Zaradi spletnih domen, ki jih je pred dobrim letom dni registriral studio Warner Brothers, se je sprva ugibalo, da bo nadaljevanje ohranilo naslov, ki bo bližji izvirni predlogi (Iztrebljevalec: Androidi sanjajo ali pa zgolj Androidi sanjajo), na koncu se odločili za preprostejšo različico.

Dogajanje je postavljeno v distopijski Los Angeles, potopljen v motno ozračje okrastega puščavskega prahu, kjer Gosling odkrije dolgo zakopano skrivnost. Medtem ko smo Forda in Goslinga videli že v prvem napovedniku, se jima tokrat pridružita še Jared Leto, ki bo imel po kritiško slabo sprejeti vlogi Jokerja očitno priložnost za popravni izpit, in Robin Wright.

Scott je tudi avtor koncepta nadaljevanja. Kot je pred časom dejal v intervjuju za Guardian, so k njemu pristopili v filmski produkcijski hiši Alcon Entertainment, kjer so ga prosili za mnenje, češ da so pripravljeni vložiti milijone v nadaljevanje, pa jih zanima, ali ima to lahko smisel. "Gotovo," je odvrnil. Ko so ga vprašali, kakšno naj bo, jim je dejal: "Povedal vam bom, ko me boste plačali."

Pod Villeneuvovo taktirko

Ker je bil sam zaposlen z nadaljevanjem še ene svoje znanstvenofantastične klasike - Osmi potni: Zaveza prihaja v slovenskekinematografe 18. maja - ni utegnil prevzeti tudi režije, zato so to zaupali Villeneuvu, ki mu je njegov Prihod letos prinesel nominacijo za oskarja. "Iztrebljevalec je ob Odiseji v vesolju moj najljubši film vseh časov in ko so mi ponudili ta projekt, preprosto nisem mogel reči ne. Še vedno se tu in tam uščipnem, da nisem rekel ne. V dobrem in slabem smislu. Gre za zelo, zelo vznemirljiv izziv," je v lanskem pogovoru za MMC dejal režiser, ki med snemanjem filma o tem kaj dosti ni govoril, povedal je le, da bo ostal zvest žanru in atmosferi izvirnika. Glasbo je Villeneuvu še enkrat zaupal dolgoletnemu sodelavcu Jóhannu Jóhannssonu, islandskemu skladatelju, ki je pomagal ustvariti tudi glasbeno podlago Prihoda.

Nadaljevanje Iztrebljevalca, ki je bil v osemdesetih letih sicer takoj po izidu polomija, sčasoma pa si izboril neomajno mesto med najbolj cenjenimi znanstvenofantastičnimi filmi, prihaja v ameriške kinematografe 6. oktobra.

M. K.