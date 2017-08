Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gargojl na strehi katedrale Notre Dame. Foto: Reuters Zunanjost katedrale, zgrajene v 12. st., je načel zob časa. Foto: Reuters Gargojli so tisto, kar ljudje želijo videti, ko obiščejo Pariz. Če ne bo več gargojlov, kaj bodo potem videli? Sorodne novice Tožilstvo zahteva dolgoletno ječo in visoke kazni za pariške muzejske tatove Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za reševanje gargojlov na katedrali Notre Dame potrebnih 100 milijonov evrov

Katedralo so zgradili v 12. stoletju

29. avgust 2017 ob 19:42

Paris - MMC RTV SLO

Pariški nadškof je zagnal 100 milijonv evrov težko kampanjo zbiranja sredstev, da bi rešili gargojle, ki se že močno krušijo, na katedrali Notre Dame. Obstaja celo nevarnost, da celotni deli zunanjosti preprosto odpadejo.

Katedralo Notre Dame v Parizu, ki je bila na reki Seni zgrajena v 12. stoletju, vsako leto obišče od 12 do 14 milijonov ljudi. Graditi so jo začeli pred okoli 850 leti, od takrat pa sta onesnaženje in zob časa opravila svoje, in nekoč mogočna kamnita zunanjost se je pričela krušiti, je poročal The Guardian.

"V kolikor ne bomo začeli z obnovitvenimi restavratorskimi deli, tvegamo, da začnejo celotni deli zunanjosti stavbe odpadati. Gre za zelo resen riziko," je pojasnil Michael Picaud, predsednik dobrodelne akcije Prijatelji Notre Dame, ki jo je organiziral pariški nadškof. Cerkveni uradniki, ki so iz okrušenega kamenja naredili že pravo "pokopališče kamnov", kot mu pravijo sami, medtem zagotavljajo, da je obisk katedrale še vedno varen.

Vstopnine v katedralo ni, francoska država, ki je lastnica stavbe, pa letno nameni okoli 2 milijona evrov za popravila. A to je mnogo premalo, da bi lahko zagnali prepotrebna obsežna restavratorska dela, ki so bila nazadnje opravljena v 19. stoletju.

Notre Dame je v popularni kulturi najbolj znana kot prizorišče dogajanja Grbavca iz Notre Dame pisatelja Victorja Huga iz 19. stoletja. Pa tudi po dveh filmih z istim imenom, in sicer klasike iz leta 1939 z Charlesom Laughtonom ter Disneyjeve glasbene animacije iz leta 1996. Prav slednja je katedralo naredila še posebej zanimivo za sodobne turiste.

"Zame je to kot v filmu, takoj pomislim na Grbavca iz Notre Dame, pa na knjigo tudi. Ko sem prebrala knjigo, sem resnično hotela obiskati katedralo in jo videti v živo," je dejala američanka Claire Huber med obiskom. Cerkveni uradniki upajo, da bo katedralina slava pomagala pri nabiranju donacij po svetu, še posebej iz ZDA.

"Gargojli so tisto, kar ljudje želijo videti, ko obiščejo Pariz. Če ne bo več gargojlov, kaj bodo potem videli," se je retorično vprašal Andre Finot, predstavnik za stike z javnostjo katedrale Notre Dame.

