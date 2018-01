Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ansambel ¡Kebataola! od ustanovitve leta 2004 raziskuje nove zvoke, nove vokalne tehnike, nove oblike izraza v interdisciplinarnem delu z vizualno umetnostjo, dramo, gibom in literaturo. Foto: Carmina Slovenica Andersenova pravljica Deklica z vžigalicami je mračna. Pripoveduje tragično zgodbo o premraženi deklici, ki se greje z vžigalicami, njihova toplina pa ji v spomin prikliče spomine na božično jutri v babičini hiši. Jutra ne dočaka, mrtvo najdejo s peščico zgorelih vžigalic, a z blaženim nasmehom. Foto: Carmina Slovenica Sorodne novice Karmina Šilec je nominirana za evropsko nagrado za novo gledališko stvarnost Carmina Slovenica v Dramo prinaša etos Balkana Dodaj v

Za uvod v cikel Choregie s Pulitzerjem nagrajen Pasijon deklice z vžigalicami

Andersenova pravljica v obliki Bachovega dela

7. januar 2018 ob 11:50

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Ameriškega skladatelja Davida Langa sta pri snovanju oratorija Pasijon deklice z vžigalicami navdihnili dve veliki deli, eno iz literarne dediščine, drugo iz glasbene. Oprt na Andersenovo pravljico in Bachov Pasijon po Mateju je tako napisal delo, ki mu je prineslo Pulitzerjevo nagrado. Drevi pa bodo zgodbo, ki vzporeja trpljenje deklice in Jezusa, premierno predstavili v Minoritski cerkvi v Mariboru v sklopu cikla Choregie.

Vzporednice med tragično pravljico in novozavezno zgodbo bo vlekel ansambel ¡Kebataola! pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec.

Pasijon deklice z vžigalicami prinaša pretresljivo pravljico Hansa Christiana Andersena o siromašni deklici, ki jo nasilni oče na predvečer božiča pošlje prodajat vžigalice, v obliki Pasijona po Mateju skladatelja Johanna Sebastiana Bacha. Zvočni svet skladbe spominja na vzdušje v renesančni sakralni glasbi ali angleških madrigalih, sporočajo v Carmini Slovenici, ki prireja cikel Choregie. Delo je neke vrste parabola, ki črpa duhovno in moralno vrednost iz vzporejanja trpljenja revnega dekleta s trpljenjem Jezusa.

Langov Pasijon deklice z vžigalicami so premierno izvedli leta 2007, leto pozneje je prejel Pulitzerjevo nagrado, v Sloveniji pa bo prvič izveden prav v sklopu cikla Choregie.

Opus Davida Langa, enega najvidnejših ameriških skladateljev, je obsežen in zajema operna, orkestrska, komorna in solistična dela. "Eterična, hipnotična, vznemirljiva in neposredno čustvena razširjajo definicijo virtuoznosti v glasbi: navidezna preprostost glasbenega tkiva je izvajalsko izjemno zahtevna in terja visoko koncentracijo tako glasbenikov kot občinstva," še pišejo v Carmini Slovenici.

Odpiranje novih prostorov izraznosti

Ansambel ¡Kebataola! sestavljajo Tine Bec, Neža Vasle, Anja Šinigoj in Jaka Mihelač. Gre za ansambel, ki od ustanovitve leta 2004 raziskuje nove zvoke, nove vokalne tehnike, nove oblike izraza v interdisciplinarnem delu z vizualno umetnostjo, dramo, gibom in literaturo. Odvisno od repertoarja projektno prilagaja svojo zasedbo. Kebataola! prinaša z idejo Choregie (vokalno gledališče ali gledališče glasov) svežino v odpiranju novih prostorov izraznosti, prepričljivosti, intenzivnosti izkušenj in komuniciranja v svet glasbenega gledališča.

Glasbeni cikel v letih od svojega zagona 2009 prinaša koncerte vidnejših slovenskih in tujih umetnikov ter lastno produkcijo glasbeno in glasbeno-scenskih projektov. Lani so v tem okviru v Mariboru nastopili hrvaški ansambel Antiphonus, ruski zbor LIK, Zbor Slovenske filharmonije, Trobilni kvintet Slovenske filharmonije, Slovenski tolkalni projekt (SToP), dramski igralec Jure Ivanušič, slovenski kiparji z razstavljenimi skulpturami, harmonikar Marko Hatlak in koncertni zbor Carmina Slovenica.

Naslednji koncert bo na sporedu konec meseca, in sicer bo šlo za Srečanja v izvedbi Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije in sopranistke Nike Gorič.

