Za v. d. direktorice Ksevta znova imenovana Elena Dokuzov

Naloge bo opravljala največ šest mesecev

26. oktober 2017 ob 16:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svet javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij (Ksevt) je sprejel sklep, da za v. d. direktorice znova imenuje Eleno Dokuzov. Vlada kot ustanoviteljica s sklepom soglaša.

Elena Dokuzov bo naloge v. d. direktorice opravljala do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdlje za obdobje šestih mesecev, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Kot še piše v sporočilu za javnost, Elena Dokuzov izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o zavodih ter v 12. členu ustanovitvenega akta javnega zavoda Ksevt. Leta 1997 je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 2004 je zaključila še podiplomski študij in pridobila znanstveni naziv magister. Izpolnjevanje pogojev je ugotovil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Za v. d. direktorice Ksevta je bila imenovana 23. marca letos za obdobje šestih mesecev od uveljavitve akta o ustanovitvi javnega zavoda, to je od 1. aprila do 30. septembra. Pogodba o zaposlitvi z Eleno Dokuzov je bila sklenjena 12. aprila za obdobje od 13. aprila do imenovanja direktorja oziroma največ za šest mesecev.

Ker v tem obdobju niso izvedli javnega razpisa in imenovali direktorja, je svet zavoda na tretji korespondenčni seji sprejel sklep, da se Eleno Dokuzov znova imenuje za v. d. direktorice javnega zavoda Ksevt do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdlje za obdobje šestih mesecev.

M. K.