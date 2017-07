Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Ob koncu festivala bo svoj site-specific projekt v naravi, 200-metrski napis, vrisan na nekdanjem odlagališču rdečega blata Haldi, v predstavil slovenski umetnik Jaša. Foto: Art Stays Ptuj Razstava Big is beautiful/veliko je lepo kustosov Dušana Fišerja in Jerneja Forbicija je največja predstavitev slovenske umetnosti na festivalu doslej. V ospredju bo krajina, na več kot 2500 kvadratnih metrih pa bodo na ogled postavljena velikoformatna dela skoraj 50 slovenskih likovnih umetnic in umetnikov, ki segajo v zadnja desetletja prejšnjega stoletja pa vse do najnovejših likovnih produkcij. Na fotografiji delo Jureta Zadnikarja. Foto: Art Stays Ptuj Art Stays, ki poteka letos že petnajstič, prinaša deset izjemnih razstav več kot 150 umetnikov z vsega sveta in več kot 30 dogodkov na Ptuju in v okolici. Foto: Art Stays Ptuj Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za začetek veliki Beuys, za konec Jaša: Art Stays v središče postavlja naravo

Delo umetnikov, ki se angažirano ukvarjajo z naravo

7. julij 2017 ob 10:03

Ptuj - MMC RTV SLO

Na Ptuju odpira vrata festival sodobne umetnosti Art Stays, ki se letos v prvi vrsti posveča predvsem naravi in posledicam, ki jih povzroča človekovo malomarno ravnanje z njo. O črni prihodnosti, ki nas morebiti čaka za naslednjim vogalom, bodo razmišljali na več kot desetih razstavah. Med drugim pripravljajo poklon slavnemu Josephu Beuysu, svoj projekt pa bo predstavil tudi Jaša.

Po besedah umetniškega direktorja festivala Art Stays Jerneja Forbicija festival – letos poteka 15. - znova potrjuje svojo vlogo najpomembnejšega tovrstnega festivala v Sloveniji. "Za razliko od podobnih projektov se ne zapira v posamezne veje umetnosti. Poudarek je na vizualni umetnosti, njegov program pa je poln tudi multimedijskih, glasbenih in drugih projektov." Ob tako pomembni obletnici bo seveda program letošnje edicije primerno bogat, obljublja. Letošnja izdaja nosi naslov Natur-al(l) in se osredotoča na umetnike, ki se angažirano ukvarjajo z naravo, posledicami človeškega malomarnega ravnanja z njo in posledicami, ki jih takšen odnos prinaša.

Na trgih in stavbah ptujskega starega mestnega jedra bo na ogled ustvarjanje v različnih medijih - od slikarstva, fotografije, kiparstva, instalacij do video performansov in glasbe. Postavitve bo pospremil bogat filmski program in pa delavnice sodobnih umetnosti.

Beuys in ekologija

Letošnji festival prinaša dela več kot 150 umetnikov z vsega sveta, na Ptuju in v okolici pa se bo odvilo več kot 30 dogodkov. Prireditev, ki bo trajala do 15. julija, bo drevi v Dominikanskem samostanu odprla razstava Poklon Josephu Beuysu (Hommage to Joseph Beuys), ki bo prvič na Ptuju predstavila Beuysove projekte, posvečene ekološkim temam. Retrospektivna razstava z naslovom WOOD (Les) pa bo posvečena avstrijskemu kiparju Johannu Feilacherju. Razstavi sta postavila Jernej Forbicij in Marika Vicari. Čez dober teden dni bo festival sklenil site-specific projekt v naravi, ki ga pripravlja slovenski umetnik Jaša. Zamislil si je 200-metrski napis, vrisan na nekdanjem odlagališču rdečega blata Haldi, ki ga bodo obiskovalci lahko spremljali iz toplozračnega balona ob spremljavi godalnega tria.

Krajine v slovenskem slikarstvu zadnjih desetletij

V raznolikem programu velja izpostaviti še fotografsko razstavo Ground and Cement (Tla in cement) italijanskega kustosa Carla Sale, na kateri bodo na ogled fotografije več kot 60-ih avtorjev, med njimi tudi slavnih Sebastiã Salgada in Wima Wendersa. Prvič pri nas bo na ogled obsežna razstava velikih pokrajin v slovenskem slikarstvu, naslovljena Veliko je lepo (Big is Beautiful), kustosov Dušana Fišerja in Jerneja Forbicija, v sklopu katere se bodo predstavili tudi Metka Krašovec, Irwin, Herman Gvardijančič, Zmago Jeraj in drugi.

Festival Art Stays vse od leta 2003 prinaša produkcijo domačih in tujih umetnikov - od najbolj znanih do najperspektivnejših. Do danes je festival gostil preko 600 umetnikov, med njimi velika imena sodobne umetnosti, kot so Yoko Ono, Gilbert & George, Allora & Calzadilla, Ivan Navarro, Ann & Patrick Poirier in Hannah Collins.

M. K.