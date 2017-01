Začelo se je sojenje "Spidermanu": ena najpredrznejših tatvin umetnin zadnjih let

V francoski prestolnici začetek sojenja trem obtoženim

31. januar 2017 ob 14:03,

zadnji poseg: 31. januar 2017 ob 14:29

Začelo se je sojenje tatu - znan je po neverjetnih plezalnih sposobnostih, in se ga je prijelo ime "Spiderman" - zaradi leta 2010 iz pariškega muzeja ukradenih več mojstrovin, med njimi tudi del Matissa, Picassa in Modiglianija.

49-letni Vjedran Tomić je obtožen, da je iz Musée d'Art Moderne, ki stoji nasproti Eifflovega stolpa, maja 2010 ukradel pet slik v vrednosti okoli 100 milijonov evrov. Vsaj po oceni pariških oblasti naj bi bile vredne toliko, saj nekateri strokovnjaki namreč menijo, da je vrednost del vsaj dvakrat tolikšna.

Ena največjih tatvin slik v zadnjih letih

Storilca so aretirali leto dni kasneje po anonimnem namigu, ki ga je dobila pariška policija, Tomić pa je dejanje po aretaciji priznal. Kljub priznanju ni želel izdati imena osebe, ki je naročila tatvino, ki velja za eno večjih tatvin umetniških slik v zadnjih letih.

Tomić, ki je bil v preteklosti obsojen za kar 14 tatvin, izvedenih s plezanjem po stavbah, je pravzaprav imel namen ukrasti zgolj eno sliko, in sicer Tihožitje Fernanda Légerja iz leta 1922. V poslopje muzeja je prišel tako, da je prežagal s šibko žabico zaklenjeno mrežo in nato vdrl skozi okno za njo. Po poročanju francoskih medijev je alarmni sistem v muzeju ravno čakal na popravilo, slike pa je iz muzeja odtujil v nočnih urah.

Jagodni izbor mojstrovin, nabran po okusu "pravcatega ljubitelja umetnosti"

Na veliko presenečenje vlomilca se alarm ni sprožil in tako se je po muzeju sprehajal še celo uro ter si lahko po lastnem okusu nabral jagodni izbor mojstrovin. Tomić se je namreč opisal za "pravcatega ljubitelja umetnosti". Njegov sprehod skozi muzejske prostore je bil tako brezskrben tudi zato, ker se je zlahka ognil sistemu varnostnih kamer, ki so bile povrh vsega tako slabe, da je s posnetkov nemogoče prepoznati posameznikov obraz.

Pred vstopom v sodišče je Tomić novinarjem dejal: "Kdo sem jaz? Arsène Lupin!" - gre namreč za legendarnega umišljenega francoskega mojstra tatvin.

Predsedujoči sodnik Peimane Ghalez-Marzban je izpostavil nelagodje glede tega, s kakšno "nenavadno lahkoto" se je atletski vlomilec izmuznil "okrnjenemu" varnostnemu sistemu in ukradel "neprecenljive" mojstrovine, katerih vrednost "daleč presega njihovo tržno vrednost".

Umanjkanje slik so zaznali šele naslednje jutro, ko so varnostniki obhodili stavbo, preden so odprli vrata za javnost. Ukradene so bile slike Le pigeon aux petits pois Pabla Picassa iz leta 1911, Pastorala Henrija Matissa iz leta 1905 in še platna Georgesa Braqua, Amedea Modiglianija in prej omenjenega Ferdinanda Légerja.

Slik do danes še niso našli, morda so v Izraelu

Vjedran Tomić je nato spretno pridobljene slike predal dvema osebama. Trgovec z umetninami Jean-Michel Corvez naj bi naročil vsaj eno, in sicer delo Ferdinanda Légerja za 40.000 evrov, ki naj bi ga po njegovih besedah naročil zbiralec iz Maroka ali Savdske Arabije. Tretji obtoženi pa je zbiralec in popravljavec redkih ur Yonathan Birn, ki mu očitajo, da naj bi skril vseh pet del. Med zaslišanjem se je slednji zlomil in v solzah priznal, da ga je zajela panika in da so slike posledično pristale v smeteh.

Slik sicer niso nikoli našli, vendar preiskovalci niso prepričani, ali naj Birnu verjamejo. Sumijo namreč, da je mogoče, da so umetnine morda v Izraelu, ki ga je Birn pred časom tudi obiskal. Po poročanju tujih medijev naj bi Tomiću grozilo 20 let zapora, drugima dvema obtoženima pa po 10 let.

