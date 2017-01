Začenja se koncertni cikel Mozartine orkestra RTV Slovenija

Koncertni cikel bo postregel s petimi koncerti

15. januar 2017 ob 11:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Prvi koncert iz cikla Mozartine simfoničnega orkestra RTV Slovenija bo na današnji prvi nedeljski matineji vodil Knut Andreas, kot solista pa se bosta predstavila oboistka Irmgard Anderl Krajter in violinist Ivan Pejić.

Pod taktirko nemškega dirigenta Knuta Andreasa, sicer vodje simfoničnega orkestra Collegium musicum v Potsdamu, bodo tako to nedeljo zazvenela dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha in Georgesa Bizeta.

Drugi koncert iz cikla, ki bo brez dirigenta, bo mogoče slišati 29. januarja. Vodil ga bo koncertni mojster simfonikov Benjamin Ziervogel, ki bo nastopil tudi kot solist violinist v Sarasatejevih Ciganskih napevih. Prisluhniti pa bo mogoče še delom Huga Wolfa, Benjamina Brittna in Josepha Haydna.

Koncertni cikel Mozartine

Abonma ali vstopnico za katerega izmed koncertov si lahko zagotovite s klicem na 01 475 24 69 ali e-pošto na simfoniki@rtvslo.si.

Vsi koncerti bodo v Slovenski filharmoniji ob 11. uri.



Tretji koncert pod dirigentsko palico Catherine Larsen Maguire bo nato na sporedu v nedeljo, 19. februarja. Britanka, živeča v Berlinu, je bila, preden se je popolnoma posvetila dirigiranju, solofagotistka orkestra Komične opere v Berlinu. Tokrat bo solist fagotist Tonko Huljev, ki že nekaj let deluje kot solofagotist simfonikov v nemškem Hofu. Na sporedu bodo dela Jean-Philippa Rameauja, Jeana Francaixa, Mauricea Ravela in Mozarta.

Na predzadnjem koncertu 9. marca bo nastopila slovenska sopranistka Suzana Ograjenšek, ki se pretežno posveča baročnemu repertoarju. Tokrat ji bo stal ob strani katalonski dirigent Francesco Prat, cenjen zlasti zaradi svoje senzibilnosti in jasnega pristopa. Slišati bo mogoče skladbe Mozarta, Christopha Willibalda in Felixa Mendelssohna.

Zadnji, aprilski koncert bo potekal pod vodstvom Jamesa Tuggla, ameriškega dirigenta, ki si je velik del svojih bogatih izkušenj na področju operne, baletne in simfonične glasbe nabral v Evropi. Od leta 1997 je glasbeni direktor Stuttgartskega baleta, cenjen pa je zaradi izvedb nemškega glasbenega repertoarja poznega 19. stoletja. V Bruchovem Koncertu za violino in orkester se bo predstavil namestnik koncertnega mojstra RTV-orkestra - Andrea Provotorov. Na koncertu bosta zazveneli še deli Johanna Nepomuka Hummela in Johannesa Brahmsa.

