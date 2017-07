Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V okviru razstavnega programa festivala se bo letos zvrstilo deset razstav šestinštiridesetih mednarodnih umetnikov iz devetnajstih držav. Foto: Taiya Onorata in Nica Krebsa/Fotopub Poudarek festivala bo na širjenju meja sodobne fotografije. Foto: Esther Hovers/Fotopub Dela bodo razstavljena v nekonvencionalnih razstavnih prostorih. Foto: Fotopub Obiskovalce bo iz Ljubljane v Novo mesto vozil brezplačni avtobus. Foto: http://fotopub.com/ Sorodne novice Priznan švicarski tandem napoveduje letošnji Fotopub Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Začenja se novomeški festival sodobne fotografije Fotopub

Brezplačen vstop in prevozi iz Ljubljane

30. julij 2017 ob 12:57

Novo mesto - MMC RTV SLO

Četrti mednarodni festival sodobne fotografije Fotopub, ki bo v Novem mestu potekal med 31. 7. in 5. 8., bo v mesto privabil številne slavne kuratorje, fotografe, urednike, založnike in galeriste.

Skozi serijo festivalskih razstav ter moderiranih večernih pogovorov bodo svoja dela podrobneje predstavili mednarodni umetniki delujoči na različnih področjih sodobne umetnosti s poudarkom na raziskovanju in širjenju meja medija sodobne fotografije, prav tako pa bo s to serijo razstav gledalcem ponujen vpogled v sodobne kuratorske metode in geste, so sporočili organizatorji.

Ob koncu tedna, v zadnjih dveh dneh festivalskega dogajanja, se bodo v središču mesta zvrstili fotografski knjižni sejem, simpoziji in pregled portfolijev (Portfolio Review), vsak večer festivalskega dogajanja pa bo po večernih predstavitvah sledil glasbeni program. V času festivala bo organiziran tudi brezplačni avtobusni prevoz iz Ljubljane v Novo mesto. Vstop na vse javno dostopne dogodke festivala pa je brezplačen.

Umetniki iz 19-ih držav

V okviru razstavnega programa festivala se bo letos zvrstilo deset razstav šestinštiridesetih mednarodnih umetnikov iz devetnajstih držav: Belorusije, Bosne in Hercegovine, Brazilije, Češke, Danske, Francije, Indije, Italije, Kitajske, Latvije, Libanona, Nemčije, Nizozemske, Palestine, Slovenije, Švice, Turčije, Ukrajine in Združenih držav Amerike.

Dela bodo razstavljena v nekonvencionalnih razstavnih prostorih, v zapuščenih zgradbah znotraj mestnega jedra, z umetniškimi instalacijami in performansi razpršenimi po cestah in površinah Novega mesta. Letošnja festivalska prizorišča so Osnovna šola Grm, Knjižnica Mirana Jarca, klub LokalPatriot, Hostel Situla, stanovanja na Glavnem trgu in na Rozmanovi ulici, hiša na Bregu 1, prostor na Pugljevi ulici ter knjižnica na prostem Pumpnca.

Festival bo otvorila site-specific podvodna umetniška instalacija Soft Denial umetniškega francosko-nemškega tandema Forlaine 6 Studio, postavljena v plavalnem bazenu novomeške Osnovne šole Grm. Ob omenjeni instalaciji pa bo moč videti tri skupinske razstave. Med številnimi drugimi umetniki se bo samostojno predstavila tudi Liga Spunde iz Latvije, dobitnica nagrade Fotopub 2016 Portfolio Prize, ki se v Novo mesto vrača z instalacijo v zapuščenem javnem stranišču.

Dvanajst strokovnjakov sodobne fotografije

Zadnja dva dni festivala bo potekal Pregled portfoliev, ki bo v Novo mesto pripeljal dvanajst akterjev s področja sodobne fotografske umetniške scene (umetnikov, kuratorjev, urednikov, založnikov in galeristov), ki bodo ocenjevali razstavljene fotografije: Anna-Kaisa Rastenberger (FI, glavna kuratorica v Finskem muzeju za fotografijo), Duncan Wooldridge (VB, fotograf, kurator in umetniški kritik, vodja katedre za fotografijo na Camberwell College of Arts, UAL – Univerza za umetnost v Londonu), Elisa Medde (IT/NL, glavna urednica FOAM Magazine), Federico Clavarino (IT/ES, umetnik, učitelj na BlankPaper Escuela de Fotografia), Francesca Seravalle (IT, samostojna kuratorica), Marcella Manni (IT, ustanoviteljica in direktorica galerije Metronom), Michal Novotný (CZ, kurator, direktor Centre for Contemporary Art FUTURA), Penelope Umbrico (ZDA, umetnica), Roman Uranjek (SI, umetnik, ustanovni član IRWIN in NSK), Taco Hidde Bakker (NL, pisec, teoretik in predavatelj), Tim Clark (VB, kurator, ustanovitelj 1000 Words Magazine) in Aron Mörel (VB, založnik, ustanovitelj in urednik Mörel Books).

Poleg ocenjevanja portfoliev na festivalu sodelujočih umetnikov, pa bodo omenjeni strokovnjaki javnosti tudi predstavili svoje delo v seriji popoldanskih simpozijev.

G. K.