Začetek enega najprestižnejših mednarodnih zborovskih tekmovanj na svetu

Konec tedna v Mariboru v znamenju zborovskega petja

21. april 2017 ob 19:23

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V Mariboru se začenja eno najprestižnejših mednarodnih zborovskih tekmovanj na svetu, zmagovalec se bo namreč uvrstil na tekmovanje za veliko zborovsko nagrado Evrope, ki ga bo po šestih letih naslednje leto znova gostila štajerska prestolnica.

Večerno odprtje in koncert v mariborski dvorani Union odpirata 14. bienalno tekmovanje Gallus Maribor 2017. Tekmovanju, ki ga vsaki dve leti s partnerji pripravlja Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) in velja za enega zahtevnejših, si je tudi v širšem krogu evropske glasbene stroke že uspelo ustvariti velik ugled in odmev.

Žirijo letos sestavlja pet uglednih strokovnjakov za zborovsko petje, poleg predsednice žirije Karmine Šilec še Helena Fojkar Zupančič, mednarodne barve pa bodo zastopali Gabriel Baltes iz Francije, Maria Gamborg Helbekkmo iz Norveške in Reiner Schneider-Waterberg iz Švice.

Tokrat se bo predstavilo 11 zborovskih zasedb iz Italije, Hrvaške, Latvije, Češke, Švedske, Romunije in Slovenije, med katerimi bodo tri vokalne skupine, dva ženska in en moški zbor ter pet mešanih zborov. Slovenijo bodo letos zastopali trije ljubljanski zbori; ženski zbor ČarniCe, komorni zbor Megaron in zbor Konservatorija za glasbo in balet.

Tradicionalna oblačila in glasbila za začetek

Netekmovalni koncert prinaša nastope zborov v tradicionalnih oblačilih svojih držav, nekateri pa bodo tudi s tradicionalnimi glasbili predstavili glasbo dežele, iz katere prihajajo. V sobotnem tekmovalnem delu bodo zbori tekmovali v obveznem in prostem programu, pet najboljših pa se bo v nedeljo pomerilo za veliko nagrado in s tem za uvrstitev v finale tekmovanja za veliko nagrado Evrope 2018. Zmagovalca bodo razglasili v nedeljo okoli 15. ure, na slovesnem zaključku tekmovanja pa bo nastopila znana slovenska vokalna zasedba Jazzva.

Posebnost mariborskega zborovskega tekmovanja je v skrbi za promocijo slovenske glasbe, saj mora vsak sodelujoči zbor izvesti eno skladbo slovenskega renesančnega skladatelja Jacobusa Gallusa in eno od priredb slovenskih ljudskih pesmi - letos je to Fčelica zletela, ki je po prekmurskih ljudskih motivih nastala pod peresom skladatelja Lojzeta Lebiča.

Član ekskluzivne zveze tekmovanj

Na tekmovanju lahko sodeluje največ 12 zasedb. Zaradi visoke ravni kakovosti je bilo to mednarodno zborovsko tekmovanje leta 2008 sprejeto v ekskluzivno zvezo tekmovanj za veliko zborovsko nagrado Evrope.

Kot poudarjajo organizatorji, gre za zelo zahtevno tekmovanje, saj lahko vsak zbor na tekmovanju ponovi le eno skladbo, v celoti pa mora pripraviti za okoli 45 minut čiste vokalne glasbe. Zbori predstavijo od tri do štiri sporede, in sicer programsko zaokrožen spored, značilen za deželo, od koder prihaja, spored iz zgodovinskih obdobij in prosti spored, pet najboljših pa še dodatnega v finalu.

P. G.