Začetek Jazz kampa v Kranju, urbani krst Letnega odra Ruše

Glasbeno obarvano slovo od poletja

18. avgust 2017 ob 19:04

Kranj/Ruše - MMC RTV SLO, STA

Z zasedbo Bluesbreakers se začenja 14. Jazz kamp v Kranju, z urbanimi legendami pa bodo odprli dogajanje polnoletnega Letnega odra Ruše.

S koncertom avstrijske zasedbe Bluesbreakers se bo drevi ob 20.30 v Kranju začel tradicionalni, 14. Jazz kamp Kranj. Udeleženci kampa bodo do 27. avgusta v Kranju izpopolnjevali svoje znanje v jazzovski in popularni glasbi pri domačih in tujih mentorjih, obiskovalcem festivala pa bo na voljo bogat glasbeni program.

Tradicionalno prireditev, ki jo sestavljajo delavnice in festival, organizira kranjska družba Gramus bratov Primoža in Gregorja Grašiča. Delavnic se vsako leto udeleži več deset glasbenikov iz Slovenije in tujine, večinoma iz sosednjih držav.

Namenjen je vsem profesionalnim in amaterskim jazz, pop in klasičnim glasbenikom, ki se želijo v poletnih dneh izpopolniti na področju jazz in pop glasbe, in sicer klavirja, kitare, tolkal, bas kitare, kontrabasa, trobente, saksofona, trombona, teorije, harmonije, branja not, sodelovanja v malih skupinah in v orkestru ter nastopanja.

Po besedah organizatorjev se najboljši glasbeniki izpopolnjujejo in pridobivajo nove ideje tako, da medsebojno sodelujejo v manjših in večjih zasedbah, se preizkušajo v raznovrstnih slogih, na odru preživijo dolgo časa ter razvijajo vse bolj pristen stik z občinstvom. Da bi tovrstne možnosti združili, so v Kranju razvili glasbeno usposabljanje jazz kamp.

Z udeleženci bodo deset dni preživeli znani vrhunski jazz in pop glasbeniki iz Slovenije in tujine. Mentorska ekipa zdaj že nekaj let ostaja nespremenjena. Sestavljajo jo pianista David Gazarov iz Nemčije in Madžar Emil Spanyi, francoski bobnar Christophe Bras, saksofonist in flavtist Adam Klemm, avstrijska jazzovska pevka Ines Reiger, Matjaž Mikuletič na trombonu, kitarist Primož Grašič, trobentač Dominik Krajnčan, kontrabasist Aleš Avbelj ter pevec in klaviaturist Georgie Fame.

Ruše: kultura v idili pod smrekami

V kamnitem amfiteatru sredi gozda ob vznožju ruškega Pohorja se danes začenja tudi 18. festival Letni oder Ruše, ki bo do konca prihodnjega tedna popestril kulturno dogajanje v tem kraju. Začeli bodo z nastopom urbanih rap legend iz regije, s čimer se želijo simbolično pokloniti na novo nastali urbani sceni v Rušah.

V 18 letih prirejanja festivala so organizatorji zabeležili več kot 350 nastopajočih in okoli 80.000 obiskovalcev, dober obisk pa si v zavodu Cezam obetajo tudi letos.

Kot je povedal direktor festivala Tomi Prosnik, želijo vsako leto ponuditi nekaj novega, letos pa tudi združiti dogajanje z novim Športnim parkom Ruše, ki je z obnovljenimi športnimi površinami postal magnet za številne mlade iz tega in drugih krajev. "S tem je začela nastajati neka nova urbana kultura v Rušah, zato smo sklenili, da jo povežemo z našim dogajanjem," je pojasnil.

V spremljevalnem programu, ki bo potekal v parku pred sedežem občine in na bližnji tržnici, bodo med drugim priredili kulinarični dogodek Pun pisker in glasbeni piknik, na čolnarni pod Športnim parkom Ruše pa bodo za en dan postavili Dravsko surf plažo. Napovedujejo še predstave za otroke, delavnice, zvezdni kino, glasbo z vinilk, dokumentarne filme in nastope kulturnih društev.

Letošnja izvedba je posebna ne le zaradi polnoletnosti festivala, ampak v Rušah letos praznujejo tudi 85. obletnico omenjenega naravnega prizorišča pod smrekami. Oder so leta 1931 začeli graditi krajani na pobudo opernega pevca Vekoslava Janka. Prva predstava je bila na njem uprizorjena leta 1932, nato pa vsako leto po ena predstava, ki je v to idilično okolje privabila tudi po več tisoč gledalcev. Največji obisk sta doživeli Miklova Zala leta 1938 in Matija Gubec leta 1940, saj si ju je ogledalo več kot 6.000 gledalcev.

Naravno okolje letnega odra je še danes skoraj neokrnjeno in zadnja leta je predvsem prizorišče koncertov. V današnji obliki sprejme od 1.200 do 1.300 gledalcev oziroma poslušalcev.

Letos se je Cezam tesneje povezal z drugimi organizatorji dogodkov, saj bi po besedah Prosnika radi dosegli, da prizorišče živi tudi pred festivalom in po njem. Junija so že pripravili zelo dobro obiskani koncert skupine Siddharta: "Radi bi, da prednosti tega edinstvenega prizorišča izkoristijo tudi drugi." Dodal je, da bi prihodnje leto radi letni oder z vsebinami zapolnili za vse poletne konce tedna: "Da lahko ljudje čez dan uživajo v različnih športnih dejavnostih, zvečer pa se zabavajo v avditoriju."

A. K.