Začetek Sundancea, ki gosti tudi slovenski film Nočna ptica

33. festival neodvisnega filma

19. januar 2017 ob 11:04,

zadnji poseg: 19. januar 2017 ob 13:40

Park City - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Začenja se 33. festival Sundance, ki ga je ustanovil Robert Redford. Med 68 kratkimi filmi bo kot eden izmed 14 animiranih prikazan tudi film Špele Čadež, naslovljen Nočna ptica. Sicer bodo na festivalu prikazali 118 igranih celovečercev, dokumentarci pa bodo prvič osvetlili določeno temo - podnebne spremembe.

Festival Sundance, ustanovljen leta 1985, je namenjen neodvisnemu filmu, na njem svetovno premiero doživi marsikateri film, ki pozneje prejme pomembne nagrade. Kot je ob letošnji izdaji festivala povedal Robert Redford, neodvisni filmarji svojo strast in ustvarjalnost usmerjajo v odstiranje novih obzorij. "In letošnji festival bo pokazal, kako lahko umetnost angažira, poveže in izzove ljudi po vsem svetu," je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP dodal njegov ustanovitelj.

Izstopajoče stvaritve letošnjega festivala

Organizatorji so letos prejeli kar 13.782 predlogov, od tega 4068 celovečernih filmov. V preteklih letih so filmi, ki so na festivalu doživeli premiero, takšnih je letos več kot 100, prejeli dobre kritike. Mnogi danes priznani režiserji, med njimi Quentin Tarantino in Steven Soderbergh, so svoje ime zgradili prav na Sundanceu. Kot običajno bo mogoče videti drame, srhljivke, grozljivke in komedije, ob njih pa tudi nedefinirano filmsko stvaritev - Manifesto - v katerem Cate Blanchett igra 13 različnih likov in prebira manifeste slavnih umetnikov.

Občinstvo bo po pisanju agencije zagotovo pritegnil film A Ghost Story Davida Loweryja, v katerem sta zaigrala Casey Affleck in Rooney Mara, John Turturro in Edie Falco pa bosta pozornost vzbujala s komedijo Landline, ki jo je režirala Gillian Robespierre.

Med filmi, ki že pred festivalom vzbujajo pozornost, se omenja še An Inconvenient Sequel, ki sledi okoljskemu dokumentarcu nekdanjega ameriškega podpredsednika Ala Gora Neprijetna resnica iz leta 2006. Film sledi Goru pri nadaljevanju njegove kampanje v prizadevanjih za trajnostno naravnano prihodnost našega planeta, režirala sta ga Bonni Cohen in Jon Shenk.

Fenomen Trump odprl pot političnim temam

Čeprav je ustanovitelj festivala Redford vedno vztrajal pri tem, naj se politika ne meša v festival, se letos Sundance, ki se bo začel le dan pred prisego Donalda Trumpa na mesto 45. predsednika ZDA, temu ne bo izognil. Dokumentarec Trumped: Inside the Greatest Political Upset of All Time bo ponudil vpogled v zakulisje Trumpove zmage proti demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton.

V film, katerega režijo podpisujejo Banks Tarver, Ted Bourne in Mary Robertson, so vključeni intervjuji, ki so jih opravili Mark Halperin, John Heilemann in Mark McKinnon. Film Trumped po besedah organizatorjev festivala ponuja "dostop do še nikoli predvajanih posnetkov", od volitev po posameznih zveznih državah prek razprav do trenutka, ko je postalo jasno, da bo Trump zmagal na volitvah.

Festival vsako leto ponudi dokumentarce, ki bodo letos prvič osvetlili določeno temo, in sicer podnebne spremembe – tako jih bodo prikazali 14 v programu Novo podnebje. Med drugim pa bodo na festivalu prikazali še dokumentarca o še vedno nerazrešenem umoru tedaj šestletne ameriške lepotne kraljice JonBenet Ramsey in krizi v Siriji.

Slovenske barve šele drugič na Sundanceu

Na Sundance pa se je uvrstil tudi slabih devet minut dolgi animirani film Špele Čadež Nočna ptica. Na festival se letno prijavi okoli 8700 kratkih filmov, žirija jih je letos v program uvrstila 68, med njimi le 14 animiranih. Scenarij sta napisala Čadeževa in Gregor Zorc, za animacijo so skrbeli Zarja Menart, Matej Lavrenčič, Špela Čadež, montirala je Iva Kraljević, glasbo je oblikoval Tomaž Grom, zvok pa Johanna Wienert. Glasove so prispevali Andrej Nahtigal, Karin Komljanec in Gregor Zorc. Producentki filma sta Tina Smrekar in Čadeževa.

Film Nočna ptica je nastal v slovensko-hrvaški koprodukciji s podporo Slovenskega filmskega centra in Hrvaškega avdiovizualnega centra, soproducenta sta hrvaški Bonobostudio in RTV Slovenija. Omenimo še, da je bil kot prvi in do zdaj edini slovenski, ravno tako animinirani film leta 2003 predstavljen Perkmandeljc Dušana Kastelica.

Kaj poreče žena, ko pride jazbec pijan domov …

Avtorica, ki ostaja zvesta analogni animaciji, je že za svojim prejšnji film Boles požela dobrih petdeset domačih in tujih nagrad. Nočna ptica ji je med drugim prinesla vesno za najboljši animirani film na 19. Festivalu slovenskega filma. Špela Čadež je idejo za film dobila na podlagi kratke časopisne novice.

Šlo je za novico "o pijanem jazbecu, ki je oviral promet in ga je s ceste prišla odstranit policija ter ob tem ugotovila, da ni mrtev, temveč mrtvo pijan, ker se je prenajedel zrelih češenj. Članek je bil napisan precej humorno in se končal z izjavo policista, češ kaj bo rekla jazbečeva žena, ko se bo ta vrnil domov," je v prispevku Tese Drev v Drugi jutranji kroniki Radia Slovenija povedala avtorica filma in dodala, da jo je pritegnila prav ta humorna nota članka o sicer resni temi alkoholizma.

Festival Sundance, ki se začenja danes v Park Cityu v ameriški zvezni državi Utah, se bo sklenil 29. januarja. Spodaj si lahko pogledate napovednik za film Nočna ptica in še za nekaj drugih filmov, ki bodo prikazani na letošnjem Sundanceu.

Nočna ptica / Nighthawk - Trailer from Spela Cadez on Vimeo.

P. G.