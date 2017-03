Zadnji film Orsona Wellesa bo po zaslugi Netflixa po 40 letih ugledal luč sveta

Restavracija in dokončanje The Other Side of the Wind

16. marec 2017 ob 11:05

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Ponudnik televizijskih vsebin Netflix je napovedal, da bo restavriral in dokončal zadnji film ameriškega igralca, režiserja in producenta Orsona Wellesa The Other Side of the Wind (Druga stran vetra).

Ponudnik televizijskih vsebin Netflix je pridobil pravice za film, ki je bil desetletja predmet hollywoodskih legend. Welles je dotični film snemal med letoma 1970 in 1976. Iz Netflixa so sporočili, da bodo financirali dokončanje in restavracijo filma.

Producent Frank Marshall je povedal, da komaj verjame temu, vendar je po 40 letih prizadevanj hvaležen Netflixu za vztrajnost, zaradi katere bo končno dokončan zadnji Wellesov film. V njem so zaigrali John Huston, Bob Random, Peter Bogdanovich, Susan Strasberg in Oja Kodar. Posnet je bil v nekonvencionalnem slogu – deloma gre za barvne in deloma črno-bele posnetke –, ki fikcijo podaja v obliki dokumentarnega filma.

Neizprosna hollywoodska džungla

The Other Side of the Wind opisujejo kot neusmiljeno zgodbo o prijateljstvu, prevari, medijih in ambicijah v Hollywoodu. Zgodba zasleduje temperamentnega ostarelega filmskega režiserja Jaka Hannaforda, ki se bojuje s hollywoodskimi producenti za dokončanje svojega filma, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Snemanje so z leti zaznamovale produkcijske in finančne težave ter težave z igralsko ekipo. Zaradi dolgotrajne pravde nad pravicami, v kateri je bila med drugim udeležena tudi Wellesova hči in njegova edina dedinja Beatrice Welles, pa je film štiri desetletja ostal nedokončan.

Produkcijska družba Royal Road Entertainment, ki ji je predtem uspelo pridobiti pravice za film, je sicer že leta 2015 stoto obletnico Wellesovega rojstva želela proslaviti s projekcijo omenjenega filma, vendar se je zataknilo pri denarju. Tega so poskušali zbrati tudi prek portala za množično financiranje Indiegogo.

Neukrotljivi trmoglavec

Orson Welles (1915—1985) je za seboj pustil več ducatov filmov, najbolj je znan po mojstrovini Državljan Kane, za katero je leta 1942 prejel oskarja za najboljši scenarij. Ameriška filmska akademija mu je leta 1971 podelila častnega oskarja, nagrado za življenjske dosežke pa mu je štiri leta pozneje namenil Ameriški filmski inštitut.

Welles je zaznamoval tudi gledališče in radio. Na področju gledališča je najbolj prepoznan po produkciji Cezarja (1937), broadwajski priredbi Shakespearovega Julija Cezarja. Za radio je režiral tudi eno najbolj znanih iger v zgodovini radia – Vojno svetov o domnevni invaziji Marsovcev na Zemljo, ki je takrat dodobra pretresla ameriško javnost.

P. G.