Mirjana Rukavina, Milwaukee, 1999 (videoperformans, enokanalni video, stereo, 15 min). Foto: UGM JAŠA, Zapisi / 1. vnos; ZAKLOP / nasilna nuja za utelešeno prisotnost upanja, 2016; Fragement / 9a tree painting / I want to take this oath again, 2016 (MDF plošče, les, olje na papirnato tapeto, oglje na stensko barvo, 190 x 283 x 11 cm);. Foto: UGM Petra Kapš, Uho v vrtovih tišin, stranske ulice… MB, 2015 (knjiga umetnika, papir, tekst na pisalnem stolu, strojni šiv s svileno nitjo; zvočna knjiga, 36 min 38 sek). Foto: UGM

Zadnjih pet let – deset umetnin, s katerimi je UGM obogatil svojo zbirko

Od uveljavljenih mojstrov do predstavnikov mlajših generacij

3. februar 2018 ob 13:44

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V Umetnostni galeriji Maribor so v zadnjih petih letih s pomočjo donacij in odkupi zbirko obogatili z nekaj osrednjimi deli slovenske vizualne umetnosti, zlasti najprodornejših mladih avtorjev in umetnikov srednje generacije. Z novimi pridobitvami so se pobahali na razstavi Zadnjih 5 let.

V tem času je postala zbirka polnejša za več kot 250 umetniških del, ki so jih pridobili predvsem z donacijami umetnikov oziroma njihovih dedičev. Pridobitve se navezujejo na razstavni program in druge osrednje projekte UGM-ja zadnjih let.

Po besedah kustosinje Simone Vidmar so med drugim bogatejši za dela nekaterih znanih imen, kot so Zoran Mušič, Ivan Kos in Elsa Oeltjen-Kasimir, ter za nekaj zapuščin pomembnih mariborskih avtorjev, zlasti fotografov, kakršna sta Ivan Dvoršak in Zora Plešnar.

Dvoršakova zapuščina je prešla v zbirko galerije ob njegovi retrospektivi, številna dela mariborske alternativne scene iz 80. let so kot donacijo prejeli ob pregledni razstavi Mi, vi, oni, do donacije prostorske instalacije Marka Pogačnika so prišli ob prenosu retrospektivne razstave iz Moderne galerije v Ljubljani. Odkup z donacijo instalacije umetnika Jaše pa je rezultat uspešnega sodelovanja med umetnikom in institucijo na 56. beneškem bienalu.

Vsi trije zadnji predstavniki na beneškem bienalu

Med novimi pridobitvami so izbrali deset umetniških del, ki bodo od danes do 11. marca ponudili vpogled v svojo aktualno politiko odkupov, ki so usmerjeni predvsem k prepoznavanju ključnih mariborskih in okoliških avtorjev mlajše generacije slovenskih umetnikov in katerih poudarek je na videoumetnosti in večmedijskih umetniških delih. Po besedah Simone Vidmar so zelo veseli, da so med avtorji trije zadnji predstavniki Slovenije na beneškem bienalu – poleg Jaše še Jasmina Cibic in Nika Autor, ter da jim je uspelo v zbirko pridobiti dela še nekaterih prodornih mariborskih avtorjev mlajše in srednje generacije.

M. K.