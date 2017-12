Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Največji šovmen je zgodba o vizionarju, politiku in poslovnežu iz 19. stoletja P. T. Barnumu, ki si ga bo zgodovina zapomnila kot 'očeta šovbiznisa'. Foto: IMDb Jessica Chastain igra v režijskem prvencu Aarona Sorkina (scenarista filmov Socialno omrežje, Steve Jobs, Zmagovalec in Zadnji dobri možje) Molly Bloom, princeso pokra, ki je bila deset let gonilna sila najekskluzivnejših nezakonitih iger. Foto: Kolosej Eden najdejavnejših ameriških režiserjev Woody Allen je svoj najnovejši film postavil v petdeseta leta v Coney Island. Kritiki so bili po ogledu zaključnega filma Newyorškega filmskega festivala, navdušeni predvsem nad čudovito fotografijo Vittoria Storara in odlično igro Kate Winslet. Foto: Kinodvor Dodaj v

Zadnjo noč leta v kinu: Velika igra, Največji šovmen in Allenov Lunapark

Prvi pogled na novega Woodyja Allena

30. december 2017 ob 11:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kdor se želi od leta posloviti pred filmskim platnom, mu slovenske kinodvorane ponujajo nekaj filmskih novosti - med temi dramo Velika igra in muzikal Največji šovmen. Oba temeljita na resničnih zgodbah - prvi je pripoved o princesi pokra Molly Bloom, drugi pa o zabavljaču P. T. Barnumu, ki v podobi Hugha Jackmana dokazuje, da je vredno slediti svojim sanjam.

Velika igra bo na ogled v Kolosejevih kinocentrih v Ljubljani in Kranju, Največji šovmen pa v ljubljanski Komuni, Mariboru, Celju in Kopru. Silvestrske projekcije so pripravili še v Slovenski kinoteki in Kinodvoru.

Največji šovmen, biografski muzikal o "očetu šovbiznisa", ki je v 19. stoletju zaslovel s predstavo The Barnum and Bailey Greatest Show on Earth, bo v ljubljanskem kinu Komuna na ogled ob 20.00. Ob isti uri si bodo obiskovalci ljubljanskega Koloseja premierno ogledali kriminalno dramo Velika igra, režijski prvenec oskarjevca Aarona Sorkina. Film spremlja resnično zgodbo mlade smučarke in t. i. princese pokra Molly Bloom (igra jo Jessica Chastain), ki se je po poškodbi namesto športne kariere posvetila igralništvu in ustanovila eno najbolje obiskanih nezakonitih igralnic, v katero so zahajala vsa slavna imena tistega časa. V Kolosejevih kinocentrih bodo tradicionalne silvestrske premiere pospremili s pogostitvijo s penino.

Na rednem programu za najdaljšo noč v letu v Kolosejevih kinocentrih priporočajo še navdihujočo dramo Čudo, glasbeno komedijo Prava nota 3, kriminalko Umor na Orient Ekspresu in najnovejše nadaljevanje znanstvenofantastične sage Vojna zvezd: Poslednji Jedi. Najmlajši obiskovalci bodo lahko uživali v animirani komediji Bikec Ferdinand, najstnike pa čaka Jumanji: Dobrodošli v džungli.

Filmsko obarvan dan

V Cineplexxovih kinematografih v Celju, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski Soboti in Novem mestu so filmski program pripravili do poznih popoldanskih ur. Na ogled bodo Največji šovmen, Prava nota 3, Jumanji: Dobrodošli v džungli, Vojna zvezd: Poslednji Jedi, Bikec Ferdinand, Koko in velika skrivnost, Medvedek Paddington 2 in še nekaj drugih filmov.

Najnovejša zgodba Woodyja Allena

Ljubljanski Kinodvor leto sklepa z družinskim filmom Popotovanje cesarskega pingvina 2 ob 15. uri in predpremiero novega filma Woodyja Allena Lunapark ob 18. uri. Fantastična ljubezenska zgodba Oblika vode Guillerma del Tora pa bo na sporedu ob 21.00. Do prve silvestrske projekcije spored v Kinodvoru poteka povsem običajno. Tako kot vsako nedeljo bo ob 11. uri na sporedu Zajtrk pri Kinodvoru s toplim napitkom in sladkim priboljškom.

Zadnjo nedeljo v letu bo na ogled film Z ljubeznijo, Vincent. Da si bodo odrasli lahko v miru ogledali svoj film, so v Kinodvoru na svojevrsten način poskrbeli za varstvo otrok. Skupaj z varuško si bodo namreč v mali dvorani ob 11.15 ogledali film Menjava Božičkov. Ob 13. uri pa bodo zavrteli novi celovečerec Janeza Burgerja Ivan.

Kinoteka s tremi tragičnimi, a neuničljivimi ljubeznimi

Tudi v Mestnem kinu Domžale bo ob 19.00 na sporedu Največji šovmen. V Slovenski kinoteki pa bodo ob 19. uri predvajali "kinotečno novoletno poslanico" Lutke Takeshija Kitana. Pripoved se naslanja na tradicijo Čikamacuja, avtorja tragičnih ljubezenskih zgodb, in bunraku, sodobnega japonskega lutkovnega gledališča. Gre za tri različice tragične, neuresničljive, a neuničljive ljubezni.

Z vedno odlično Juliette Binoche

V Cankarjevem domu bodo predvajali film Žarek v srcu, ki ga je francoska režiserka Claire Denis posnela po navdihu Barthesovih Fragmentov ljubezenskega diskurza. Vlogo pariške slikarke, ki v ljubezenskih avanturah išče pot do resnične ljubezni, je prevzela francoska igralka Juliette Binoche.

M. K.