Zajčji brezdomec bo v LGL-ju otroke učil o moči prijateljstva

Na Malem odru LGL-ja premiera predstave Zajčkova hišica

10. maj 2018 ob 13:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Malem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) bodo nocoj premierno prikazali predstavo Zajčkova hišica v režiji Martine Maurič Lazar, v kateri pripovedovalka Anja Štefan na svoj pravljični način duhovito razkrije, da je v nesreči največja sreča, če ti kdo priskoči na pomoč.

Lutke bodo zaživele v barviti podobi ilustratorke Hane Stupica.

Zajček, ki izgubi svoj dom

Zajčkova hišica otrokom skozi zgodbo pripoveduje o tem, kako se lahko vsak od nas kdaj znajde v stiski in brez strehe nad glavo, in o tem, kako lepo in pomembno je, da si takrat pomagamo. Žaba, veverica, jazbec in medved v zgodbi pomagajo brezdomnemu zajčku. S svojo naklonjenostjo, veseljem, odločnostjo in dobrodušnostjo mu skupaj odženejo črne misli in skupaj z njim postavijo novo hišico.

Fina gospa Lisica

"Lisica pa se medtem skriva za grmovjem. Pomagati se ji ne ljubi, ker je fina gospa, je pa vseeno najprej radovedna in nato zavistna. Tudi sama bi imela novo hišico. Sprašuje se, zakaj so jo zgradili zajcu, in ne njej. Kako bi jo lahko dobila? Morda z zvijačo? Lisica je bistra in se domisli hudo nenavadne poti. A k sreči tudi tisti okoli nje niso čisto neumni. V svoji goljufiji ostane sama in nazadnje ji ne ostane drugega, kot da odkida blato, s katerim si je postlala," so vsebino predstave povzeli v LGL-ju.

Razigrane in domiselne živali

V predstavi, ki je namenjena otrokom od tretjega leta starosti, bodo gledalci videli, kako si živali pomagajo s pesmijo, prijateljstvom in z nasmehom. Kot so zapisali v LGL-ju, na vse to ljudje večkrat pozabimo, zato je prav, da nas o lahkotnosti in preprostosti življenja vsakič znova poučijo razigrane in domiselne živali.

Lutke v Zajčkovi hišici bodo oživljali igralci Voranc Boh, Iztok Lužar, Zala Ana Štiglic in Ajda Toman. Dramaturgijo predstave so zaupali Jeri Ivanc, glasbo je ustvaril Milko Lazar, za jezik je bila odgovorna lektorica Metka Damjan.

N. Š.