Zakaj Ian McKellen ni hotel biti Dumbledore?

Trači iz filmske zgodovine

4. april 2017 ob 21:25

Sir Ian McKellen po smrti Richarda Harrisa ni hotel prevzeti vloge profesorja Dumbledora, ker je vedel, da pokojni kolega o njegovih igralskih veščinah ni imel najboljšega mnenja.

Irski igralec Richard Harris nas je zapustil leta 2002; pred smrtjo je kot profesor Dumbledore nastopil v prvih dveh filmih franšize o Harryju Potterju. Ker je belobradi ravnatelj ključen lik v zgodbi, so ga producenti morali nadomestiti z nekom, ki mu je bil kar najbolj podoben: v ostalih šestih filmih ga je igral Michael Gambon.

McKellen, sicer zvezdnik še ene noro uspešne franšize, Gospodar prstanov, je v preteklosti že povedal, da so mu pred snemanjem tretjega filma ponujali vlogo Dumbledora. Zdaj je povedal še, zakaj je ni hotel sprejeti. Richard Harris je nekoč njega, Dereka Jacobija in Kennetha Branagha opisal kot "tehnično briljantne igralce, ki pa so popolnoma brez strasti".

Na ostro kritiko se je McKellen odzval na snemanju epizode oddaje Hardtalk za BBC. Komentar se mu je zdel "trapast". Pristavil je še: "Ko so me poklicali in vprašali, če bi me zanimala vloga v filmih o Potterju, niso hoteli povedati, za katero vlogo bi šlo, ampak sem razumel, kaj imajo v mislih. Nisem mogel prevzeti vloge od igralca, za katerega sem vedel, da me ni odobraval."

Na voditeljevo izrecno vprašanje - "Torej bi lahko bili Dumbledore?" - ni hotel naravnost odgovoriti, se je pa pomenljivo nasmehnil.

"Ko vidim fotografije Michaela Gambona, ki je bil fantastičen Dumbledore, se včasih zmotim in mislim, da sem to jaz. Vsakega od naju včasih prosijo za avtogram drugega."

