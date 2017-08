Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Patty Jenkins je v enem izmed nedavnih intervjujev sama pojasnila, da ni hotela zapasti v klišeje s tem, da bi Čudežno žensko upodobila kot trdosrčno bojevnico. Foto: Reuters James Cameron o Sarah Connor: "Bila je močna, bila je travmatizirana, bila je grozna mama in spoštovanje občinstva si je prislužila s svojo žilavostjo." Foto: IMDb Čudežna ženska je prvi samostojni film o superjunakinji po neuspešni Elektri (2005). Foto: IMDb Jamesa Camerona, ironično, moti "samohvala", ki ji je bil priča po uspehu Čudežne ženske. Foto: Reuters

Zakaj se zdi Jamesu Cameronu Čudežna ženska "korak nazaj" za Hollywood?

"Ne obstaja pravilen in napačen način, kako biti močna ženska," odgovarja Patty Jenkins

25. avgust 2017 ob 14:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Patty Jenkins, ta hip eno najbolj vročih imen v Hollywoodu, se je javno odzvala na odmevni intervju, v katerem si je James Cameron privoščil nekaj pokroviteljskih opazk o blockbusterju Čudežna ženska in tem, zakaj naj bi pomenil "nazadovanje" za feminizem.

Patty Jenkins, ki se trenutno - po neuradnih poročilih - pogaja za honorar za režijo nadaljevanja Čudežne ženske, se je z objavo na Twitterju odzvala na pripombe stanovskega kolega Jamesa Camerona. Ta je v pogovoru za Guardian med drugim pripomnil, da je Čudežna ženska "nazadovanje" za prototip ženske protagonistke, češ da Gal Gadot v svojem kombinezonu ni drugega kot "popredmetena ikona".



"Ne preseneča, da James Cameron ne more dojeti, kaj Čudežna ženska je in kaj predstavlja za ženske po vsem svetu - kajti čeprav je velik filmski avtor, ni ženska," je zapisala P. Jenkins. "Močne ženske so super. Tako zelo sem cenila njegovo pohvalo mojega filma Pošast in upodobitev močne, a ranjene osebnosti."

Vseeno pa jo je zmotilo kolegovo namigovanje, da je Sarah Connor, torej protagonistka Terminatorja, ki ga je režiral on, idealni prototip filmske junakinje. (Cameron o liku Linde Hamilton: "Bila je močna, bila je travmatizirana, bila je grozna mama in spoštovanje občinstva si je prislužila s svojo žilavostjo.") Jenkinsova opozarja, da ne obstaja samo en, "pravilen" koncept junakinje.

James Cameron pojasni, kaj je feminizem

Cameron je namreč izjavil: "Vse to samozadovoljno trepljanje po hrbtih zaradi Čudežne ženske je bilo popolnoma zgrešeno. Popredmetena ikona je - to je samo hollywoodski mačizem, ki počne isto kot vedno! Ne pravim, da mi film ni bil všeč, se mi je pa zdel korak nazaj."

Najbrž se lahko same odločijo, kdo bodo njihove vzornice?

"Če morajo biti ženske vedno ostre, žilave in v psihični stiski, da bi bile močne, potem nimamo svobode, da bi bile večdimenzionalne ali cenile žensko ikono, ker je privlačna in ljubeča. Če je tako, nismo kaj dosti napredovale," je v odgovor zapisala Patty Jenkins. "Verjamem, da so ženske lahko VSE, kar so lahko tudi moški junaki. Ne obstaja pravilno in napačno utelešenje močne ženske. Ogromno občinstvo gledalk, ki je iz filma naredilo uspešnico, lahko najbrž samo presodi in izbere, kdo bodo njihove vzornice."

Takoj po četrtkovi objavi intervjuja s Cameronom se je na družbenih komentarjih sprožil plaz jeznih odzivov. ("Kritika nikoli ni učinkovita, če ji sledijo besede: "Ampak veste, kdo je to naredil bolje? JAZ!!" in pa: "Stvari, ki jih je James Cameron že izjavil: 'Čudežna ženska je korak nazaj.' 'Terminator Genisys je dober film.'")

Čudežna ženska se je v zgodovino zapisala kot najdonosnejši igrani film v ženski režiji vseh časov; v skupnem seštevku je zaslužil že več kot 800 milijonov dolarjev. Premiera drugega dela je že napovedana za december leta 2019.

James Cameron je sebe v preteklosti označil za "precej zagrizenega feminista". Poleg tega, da se v njegovih filmih pogosto pojavijo trdožive ženske (Ripley v Osmem potniku, Lindsey Brigman v Breznu in ne nazadnje Rose v Titaniku), pravi, da tudi rad piše scenarije, ki se osredotočajo na ženske. "Nobenih težav nimam s pisanjem scenarija, v katerem so moški podrejeni ženskam, kar je točno to, kar se zgodi v Osmem potniku. Na koncu bo dan rešila Ripley. Ni ravno veliko moških piscev in režiserjev, ki bi jim bilo to prijetno početi. Verjetno je to pač globoko vsajeno."

A. J.