Zakladi letošnje Mostre: Clooney, Del Toro in Aronofsky v Benetkah

Razgrnjen program 74. beneškega filmskega festivala

27. julij 2017 ob 18:19

Benetke - MMC RTV SLO/STA

Program 74. beneškega filmskega festivala je naposled razkril večino svojih zakladov. V tekmi za zlatega leva sta med okrog 20 filmi dokumentarec kitajskega disidentskega umetnika Aja Vejveja, Human Flow, ter novi film Darrena Aronofskega, srhljivka Mother! z Jennifer Lawrence, Javierom Bardemom in Michelle Pfeiffer v glavnih vlogah.

Direktor festivala Alberto Barbera je na četrtkovi novinarski konferenci Weiweijev film, ki je nastal v ameriško-nemški koprodukciji, označil za izjemen. Dodal je, da bo prav tema migracij v ospredju filmov, ki si jih bo moč ogledati na letošnji izdaji Mostre. Beneški filmski festival bo potekal od 30. avgusta do 9. septembra.

Spored, skoraj identičen tistemu v Torontu

Med vidnejšimi filmi, ki bodo prikazani v tekmovalnem programu, bosta tudi The Shape of Water v režiji Guillerma Del Tora ter Suburbicon, ki ga je George Clooney režiral po starem scenariju bratov Cohen, v njem pa igrajo Matt Damon, Julianne Moore in Oscar Isaac.

Damonovo leto

Matt Damon ima tudi glavno vlogo v znanstvenofantastični satiri Downsizing v režiji Alexandra Paynea, ki bo odprl Mostro. V njem nastopata še Christoph Waltz in Hong Chau.

V tekmi za zlatega leva bodo po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa tudi štirje filmi italijanskih režiserjev: The Leisure Seeker v režiji Paola Virzija, v katerem igrata Helen Mirren in Donald Sutherland, muzikal o Neaplju z naslovom Ammore e Malavita v režiji bratov, ki se podpisujeta kot Manetti Bros, dramatični Hannah režiserja Andrea Pallaora s Charlotte Rampling ter film Una famiglia v režiji Sebastiana Risa.

Bardem bo Pablo Escobar

Izven tekmovalnega programa bodo v benetkah predvajali film Loving Pablo, v katerem je Javier Bardem prevzel vlogo znanega kolumbijskega mamilarskega kralja Pabla Escobarja, njegova žena, Penelope Cruz pa igra novinarko, ki se zaljubi vanj.

Festivalski program bodo tudi letos obogatile retrospektive in pokloni pomembnim osebnostim iz sveta filma, saj si želijo na festivalu doprinesti k boljšemu poznavanju filmske zgodovine.

Po desetih letih ženska na čelu žirije

Žiriji 74. filmskega festivala v Benetkah bo predsedovala igralka Annette Bening. V njej bodo še britanski režiser Edgar Wright, ki je med drugim režiral znanstvenofantastični film Pr' konc sveta, mehiški režiser Michel Franco, znan po filmu, nominiranem za tujejezičnega oskarja After Lucia, in britanska igralka Rebecca Hall.

Poleg omenjenih bodo žirijo sestavljali še madžarska režiserka Ildiko Enyedi, britansko-avstralski kritik David Stratton, francoska igralka Anna Mouglalis, na Tajvanu rojeni filmski ustvarjalec Yonfan in italijanska igralka Jasmine Trinca.

Zlatega leva za življenjsko delo bosta prejeli hollywoodski legendi Jane Fonda in Robert Redford. Festival bo namreč premierno predvajal novi film Our Souls At Night, v katerem ameriški ikoni že četrtič v karieri nastopita skupaj. Igrata prebivalca majhnega mesteca v Koloradu, ki se zares spoznata šele po desetletjih življenja v isti soseski. Celovečerec je režiral Indijec Ritesh Batra.

Tekmovalni spored

Human Flow, r. Aj Vejvej

Mother!, r. Darren Aronofsky

Suburbicon, r. George Clooney

The Shape of Water, r. Guillermo del Toro

L’insulte, r. ZIad Doueiri

La Villa, r. Robert Guediguian

Lean on Pete, r. Andrew Haigh

Mektoub, My Love: Canto Uno, r. Abdellatif Kechiche

The Third Murder, r. Koreeda Hirokazu

Jusqu’a la Garde, r. Xavier Legrand

Ammore e Malavita, r. Manetti Brothers

Foxtrot, r. Samuel Maoz

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, r. Martin McDonagh

Hannah, r. Andrea Pallaoro

Downsizing, r. Alexander Payne

Angels Wear White, r. Vivian Qu

Una Famiglia, r. Sebastiano Riso

First Reformed, r. Paul Schrader

Sweet Country, r. Warwick Thornton

The Leisure Seeker, r. Paolo Virzi

Ex Libris - The New York Public Library, r. Frederick Wiseman

A. J.