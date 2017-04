Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kajtimarjevi Glasovi ozvezdja, 1939. Foto: Iz arhiva A. Mraka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zakladi zasebnih arhivov: Kakšno prihodnost so napovedali za leto 1939?

Iz arhiva Andreja Mraka

16. april 2017 ob 07:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med starim arhivskim gradivom je tokrat našo pozornost pritegnil astrološki koledar za leto 1939.

Pod naslovom Kajtimarjevi glasovi ozvezdja se skrivajo raznovrstni nasveti in zanimivosti - od tega, kako iz hiše spraviti žužke, do tega, kakšne ženske imajo radi moški. Križanka, pod katero so naštete vse dobrobiti pitja kave, pove, da je koledarček v resnici propagandno glasilo, ki ga je izdajala tovarna sladne kave Slast.

Posebej zanimive pa so napovedi, kaj se bo po svetu dogajalo v prihajajočem letu. To je bil čas, ko je Španijo že skoraj tri leta pretresala državljanska vojna, ki se je končala z zmago Francovih sil ter začetkom njegove dolgoletne diktature. Slabih sedem mesecev pozneje je Nemčija napadla Poljsko, s tem pa sprožila spopad, ki je svet ohromil za naslednjih šest let.

Andrej Mrak