Zakonca Obama, "vroče blago" na knjižnih policah

Bitko za njuni knjigi dobila založba Penguin Random House

1. marec 2017 ob 09:00,

zadnji poseg: 1. marec 2017 ob 09:05

New York - MMC RTV SLO

Za finančno prihodnost zakoncev Obama se tudi po odhodu iz Bele hiše ni bati: priljubljeni nekdanji predsedniški par ima zagotovljeni donosni knjižni pogodbi.

Barack in Michelle Obama sta se za svoji novi knjigi zaobljubila Penguin Random House, ki je dobila srdit boj med založbami za tako zaželene knjižne pravice. Uradno sicer niso sporočili zneska, ki so ga morali odšteti za "zmago", a Financial Times poroča, da je vsota na dražbi presegla 60 milijonov dolarjev, kar je rekorden znesek za knjigo spominov kakega predsednika. Je pa res, da sta tokrat "v svežnju" dve knjigi, tudi tista prve dame, kar je prav tako precedens.

Bill Clinton, denimo, je za spomine Moje življenje iz leta 2004 dobil "borih" 15 milijonov, medtem ko je njegov naslednik in Obamov predhodnik George W. Bush za delo Decision Points zaslužil še manj, približno 10 milijonov dolarjev.

Del predujma v dobrodelne namene

Tako nekdanji predsednik kot prva dama sta že izdala knjižni deli pri hčerinskem podjetju omenjene založbe, Crown, za zdaj še ni znano, katera znamka se bo znašla na ovitkih njunih novih knjig, je pa direktor založbe Markus Dohle v izjavi povedal: "Naravnost navdušeni smo, da lahko nadaljujemo založniško sodelovanje s predsednikom in gospo Obama. S svojimi besedami in vodenjem sta spremenila svet in s knjigami, ki jih izdajamo pri Penguin Random House, se borimo prav za to."

Obama je znan po enem najboljših slogov pisanja med nekdanjimi predsedniki, njegovi prejšnji knjigi Sanje mojega očeta in Pogum za upanje (v slovenščini sta izšli pri založbi Sanje) sta bili izjemno uspešni, Michelle Obama pa je doslej pisala le o hrani in vrtnarjenju. Barackovo novo delo bo "klasična" knjiga spominov o njegovih letih predsedovanja, menda je dogodke v času bivanja v Beli hiši vestno zapisoval v dnevnik, Michelle pa ima v načrtu delo, s katerim želi navdihovati mlade.

Zakonca Obama naj bi "velik delež" honorarja - točen znesek predujma, ki jima ga bodo odšteli, še ni znan, se pa seveda ugiba o rekordni vsoti - namenila v dobrodelne namene, tudi Fundaciji Obama.

A. K.