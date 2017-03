"Žal samostojni ustvarjalci ne moremo stavkati, da bi zagotovili preživetje slovenske kulture"

DSP nezadovoljen z dialogom z ministrstvom glede samozaposlenih v kulturi

30. marec 2017 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vprašanje samozaposlenih v kulturi je eno "temeljnih vprašanj, ki jih kulturna politika rešuje že dolgo", stvari pa gredo samo na slabše, poudarja Ivo Svetina, predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP). To je izrazilo nezadovoljstvo z ministrstvom za kulturo zaradi neodzivnosti po poslanih vprašanjih glede nove uredbe o samozaposlenih v kulturi.

DSP je novo uredbo, ki je začela veljati z letošnjim letom, v celoti zavrnil, saj pogojev za doseganje statusa samozaposlenih v kulturi, ki so zapisani v uredbi, praktično ni mogoče doseči.

Barbara Pogačnik, ki je bila v delovni skupini pogajalcev, je poudarila zahtevo DSP-ja, da bi moralo ministrstvo v dialogu z zainteresirano javnostjo, se pravi s stanovskimi društvi, ravnati v duhu in po pravilih socialnega dialoga.

Po pogajanjih, ki, tako DSP, žal niso prinesla nobenih relevantnih rešitev, so danes ponovno opozorili na tri ključne zadeve. Po besedah Iva Svetine bi morala uredba v novem registru poklicev postaviti jasno ločnico med avtorskimi in podpornimi deli: "Vemo, da film ne more nastati brez ostrilca slike, tonskega mojstra, vendarle pa se to delo ne more primerjati z delom pisateljice ali pisatelja oziroma avtorja scenarija."

"Nagrajeni avtorji ne smejo biti kaznovani za svojo vrhunskost"

Eden ključnih problemov je tudi cenzus, ki ga avtorji lahko presežejo za malenkost, kaznovani pa so z izločitvijo iz plačevanja prispevkov države. Zato predlagajo drseči cenzus, v katerem bi bilo jasno zapisano, zaradi česa je cenzus presežen. "Treba je upoštevati, da vrhunski avtorji, ki se jih prevaja in dobivajo nagrade, ne morejo biti kaznovani za svojo vrhunskost," je še dodal Svetina.

"Ministrstvo za kulturo ni delodajalec"

Tretji večji problem uredbe je po mnenju DSP-ja v pravni varnosti, saj se ne strinja z določbo, da je pritožbeni organ za ustvarjalce delovno in socialno sodišče, ki ureja odnose med delojemalcem in delodajalcem. Ministrstvo za kulturo ni delodajalec, je poudaril Svetina.

Po besedah Barbare Pogačnik ministrstvo ukinja strokovne komisije, ki odločajo o naravi dela samostojnih umetnikov, v korist "super komisije", v kateri bo za posamezno področje pristojen zgolj en član: "Upravičeno domnevamo, da se bo strokovnost zmanjšala, po drugi strani pa se kontradiktorno zahtevata višja kakovost in strokovnost samozaposlenih."

Pisateljica Gabrijela Babnik je ob tem poudarila, da "status ne tolerira starejših ali ženskih umetnic". "Sprejema zgolj hiperproduktivne ljudi, ki so sposobni discipline in zanesljivosti, hkrati pa so seveda dovolj domiselni, da ne presežejo cenzusa," pravi.

"Gre za formo mentis te države, ki je dokončno razgalila svoj obraz," je pripomnil pisatelj Dušan Šarotar. "Najbolj sposobne, najbolj kreativne in na neki način tudi najbolj emotivne in sposobne empatije pa tudi solidarnosti s tistimi, ki so ponižani in razžaljeni v vrsti pred nami, se hoče še naprej sankcionirati."

"Če minister za kulturo ne bo prisluhnil tem, ki se jih kulturno ustvarjanje neposredno tiče, ne bomo prvi, ki si bomo morali zastaviti vprašanje, ali je še sposoben opravljati svojo odgovorno nalogo. Žal samostojni, tj. svobodni, ustvarjalci ne moremo stavkati in tako izsiliti nujno potrebnih sredstev, ne za razvoj, ampak za preživetje slovenske kulture," so še zapisali v DSP-ju.

M. K.