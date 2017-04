Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ljubljanske občine odkup hotela Bellevue, kulturnega spomenika lokalnega pomena, ne zanima. Foto: BoBo Skakalnica v Šiški je bila znana po močno dvignjenem lesenem podaljšku izteka, ki je štrlel na Vodnikovo cesto. Po letu 1962 je skakalnica na Galetovem začela propadati in leta 1967 je dokončno propadla, s čimer je bilo tudi konec smučarskega kluba Enotnost. Foto: Vlastja Simončič, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije Rožnik je priljubljen sprehajalni in rekreacijski cilj Ljubljančanov ter prizorišče tradicionalnih prireditev, kot je podelitev literarne nagrade kresnik. Rožnik je bil navdih mnogo umetnikom, tudi Ivanu Cankarju, ki je na vrhu krajši čas bival in ga opisoval v svojih pismih. Pred stoletji pa je bil to predvsem romarski cilj, v cerkvi so imeli vsako leto tudi mašo za dijake ob začetku šolskega leta. Na inšpektoratu za kulturo in medije menijo, da je na tem mestu mogoča zgolj še rekonstrukcija identičnega objekta z enakimi materiali, saj je hotel že tako statično šibek, da vzdrževalnih del ne bi prenesel. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Žalostna usoda propadajočih objektov na območju Rožnika

Zapuščeni objekti kulturne dediščine

17. april 2017 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na območju Rožnika propadata Bloudkova skakalnica na Galetovem, od katere je ostal le stolp, ter nekdanji hotel Bellevue. Načrtov obnove zanju trenutno ni.

Tudi objektov na Drenikovem vrhu lastnik ne more obnoviti zaradi nerešenih zadev z občino, ki jih obravnava kot del zaščitenega krajinskega parka.

Razpadajoči stolp na Šišenskem vrhu obiskovalce ljubljanskega Rožnika opominja, da so se že v petdesetih letih prejšnjega stoletja v Ljubljani odvijali smučarski skoki na 70-metrski skakalnici. Skakalnica je v letih 1955 in 1961 gostila nekdanje mednarodno tekmovanje v smučarskih skokih Pokal Kongsberg, ob njej pa naj bi se takrat zbralo okoli 20.000 ljudi, je zapisano na spletni strani revije Outsider.

Ko so skakalci leteli nad Šiško

Skakalnico, ki se je z lesenim zaletiščem in zapleteno leseno konstrukcijo izteka dvigala nad Vodnikovo cesto, je leta 1945 postavil načrtovalec prve planiške velikanke Stanko Bloudek, je zapisano na spletni strani Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Ker je stala na nacionaliziranem Galetovem posestvu, se jo je prijelo tudi ime Skakalnica na Galetovem.

Po zadnjem mednarodnem tekmovanju v smučarskih skokih je skakalnica začela propadati in leta 1967 dokončno propadla, je še zapisano na spletni strani muzeja.

Skakalnica oz. stolp je v lasti ljubljanske mestne občine in je v občinskem prostorskem načrtu zavarovana kot kulturna dediščina. Na občini so pojasnili, da trenutno nimajo sprejetih načrtov v zvezi s skakalnico.

Drenikov vrt (še) ne more biti zasebno domovanje

Na Drenikovem vrhu, ki je dobil ime po prvotnem lastniku, je v zdaj propadajoči hiši konec 19. stoletja delovala gostilna, je zapisano v knjigi Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Od dedičev prvotnega lastnika je hišo s posestvom v izmeri 40.000 kvadratnih metrov kupil podjetnik Jože Drofenik. Drofenik pravi, da bi si rad na tem mestu zgradil stanovanjsko hišo zase.

Vendar pa se postopki pridobivanja vseh dovoljenj vlečejo že več let. Na ljubljanski občini so pojasnili, da je za nepremičnine, ki so v lasti Jožeta Drofenika, v občinskem prostorskem načrtu določena namenska raba, ki v obstoječih objektih dopušča le dejavnosti za potrebe Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Okoliški gozdovi so zaščiteni s posebnim odlokom, kot gozd z izjemno poudarjenimi socialnimi funkcijami.

Po besedah Drofenika zadeve glede njegovih parcel še niso razrešene, vendar se zdaj po njegovem mnenju "premikajo v pravo smer in hitreje kot pred petimi leti". Povedal je, da mu je uspelo na sodišču dokazati, da je cesta do njegovih nepremičnin nekoč že obstajala, želel je namreč tudi cestni dostop do hiše na Drenikovem vrhu. Drofenik je še dodal, da "je sicer mesto vedno imelo in ima možnost odkupa omenjenega zemljišča".

Propadanje hotela Bellevue

Žalostna ostaja tudi podoba ljubljanskega hotela Bellevue na robu parka Tivoli. Na inšpektoratu za kulturo in medije menijo, da je na tem mestu mogoča zgolj še rekonstrukcija identičnega objekta z enakimi materiali, saj je hotel že tako statično šibek, da vzdrževalnih del ne bi prenesel, je pred časom poročal Dnevnik. Ljubljanske občine odkup kulturnega spomenika lokalnega pomena ne zanima.

Lastnik hotela je družba Bellevue investicije, ki je v posredni lasti jordanskega državnega sklada. Častni generalni konzul Jordanije v Sloveniji Samir Amarin je že leta 2014 zagotovil, da Jordancev gradnja hotela ne zanima in da od leta 2013 iščejo kupca za propadli hotel. V tem času jim ga ni uspelo najti, z ljubljanske občine so za časnik namreč sporočili, da se hotel še vedno prodaja.

Ljubljanski policisti so v preteklih letih večkrat obiskali Bellevue. Maja 2014 je zagorela streha. Policisti so po preiskavi okoliščin podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja požiga. Storilcev jim ni uspelo identificirati.

