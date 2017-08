Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Videz gradu so v 16. stoletju temeljito spremenili italijanski gradbeniki, ki so mesto in grad utrjevali pred Turki. Po koncu turške nevarnosti so v 17. stoletju porušili Konradov stolp, grad povečali, na vzhodni ravnici griča pa postavili konjušnico in stolp. Foto: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož Ptujski grad zaradi pomanjkanja denarja že leta ni bil deležen temeljite prenove, ampak predvsem 'krpanj za silo'. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Foto: Ptujska mestna tržnica kmalu z novo podobo Odličen obisk ptujskega gradu in muzejskih zbirk Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zamakajoči Ptujski grad potrebuje obnovo strehe

Poletna neurja so letos terjala visok davek

27. avgust 2017 ob 10:53

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Ptujski grad letos beleži izjemen obisk, hkrati pa tudi izjemno pogoste težave s silami narave. Nedavno neurje mu je močno poškodovalo njegovo streho, ki je zdaj krvavo potrebna prenove. Če ne bo nobenih zapletov, se bodo dela začela že v septembru.

"Letos je res izjemno leto, kar se tiče neljubih vremenskih oziroma izrednih razmer. Med drugim smo imeli tudi udar strele, ki je povzročila težave in okvare na računalnikih, tiskalniku in telekomunikacijah," je pojasnil direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož Aleksander Lorenčič, ki skrbi tudi za ptujski grad.

Po udaru strele je julija sledila nevihta s točo, ki je povzročila zamakanje v skoraj vseh prostorih na severni strani gradu in odkrila opeke na severnem delu strehe. Poškodovani so bili tudi drugi deli grajskega kompleksa in številna drevesa v njem. Sredi avgusta je sledilo novo neurje, ki je ponovno povzročilo škodo na objektih in krajini.

"Posledice julijskega neurja smo do začetka avgusta sanirali. Stroški sanacije julijskih posledic neurja na objektih in odstranitev podrtih dreves so ocenjeni na slabih 28.000 evrov, za katere upamo, da nam bodo s strani zavarovalnice v čim večji meri povrnjeni, sicer bo muzej primoran razliko kriti sam," je pojasnil Lorenčič.

Ko začne puščati streha, je ogrožena muzejska zbirka

Škoda, povzročena v zadnjem neurju 10. avgusta, še ni ocenjena. "Problematika zamakanja je večplastna in alarmantna, saj ogroža tudi zbirke v ptujskem gradu," je dodal.

Obnovo strehe severnega trakta bo financiralo ministrstvo za kulturo, saj je grajski kompleks spomenik državnega pomena in v državni lasti. Stroški so ocenjeni na nekaj več kot 144.000 evrov. "Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je že izvedel javno naročilo in če ne bo zapletov, upamo, da se bo obnova začela že septembra," je še povedal Lorenčič.

Težave so tudi drugod. "Grajski kompleks zahteva redno vzdrževanje in številne investicije. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož se trudi po svojih najboljših močeh, a že košnja grajskega griča je za muzej velik strošek, kje je še vse ostalo," je povedal direktor. Med drugim je treba nadaljevati s sanacijo grajskega obzidja, s katero so začeli lani.

Letos beležijo odličen obisk

Obiskovalce očitno vse to ne moti, saj njihovo število stalno raste. "V obdobju od 1. junija 2016 do 23. julija 2016 si je muzejske zbirke v ptujskem gradu in mitreja ogledalo 8741 obiskovalcev. V enakem obdobju letos pa kar 11.136, kar pomeni precejšnje povečanje v primerjavi z lanskim letom," je navedel Lorenčič.

"Kot zanimivost lahko povem, da letos v primerjavi z lanskim letom beležimo izrazito povečan obisk Izraelcev in Belgijcev, sicer pa je precej obiskovalcev tudi iz naših sosednjih držav. Tudi v avgustu beležimo podoben trend."

Dober obisk beležijo tudi na ostalih muzejskih lokacijah, kot so Miheličeva galerija, Salon umetnosti, Grajska pristava in grad Ormož ter etnološka zbirka pri Veliki Nedelji. "Tudi različni dogodki - predavanja, posvet kulturne dediščine, arheološka razstava Gospodarji prehodov so bili dobro obiskani," pravi direktor. Izpostavil je še letošnjo poletno muzejsko noč, ki je bila izjemno dobro obiskana, saj si je zbirke in program ogledalo skoraj 1300 ljudi.

A. J.