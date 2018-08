Zaničniško odmaševanje Andreja Rozmana - Roze odpira festival Sindikat odklonskih entitet

Festival za ljubitelje robnih urbanih žanrov

28. avgust 2018 ob 11:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Festival, namenjen pripadnikom in simpatizerjem robnih urbanih žanrov z elementi kabareta, nove burleske, kvira, groteske, ironije in satire, ter prikladno poimenovan Sindikat odklonskih entitet bo prvikrat zaživel drevi in do 2. septembra prinesel devet predstav z več kot 50 slovenskimi in tujimi nastopajočimi.

Sindikat odklonskih entitet bo v klubu Gromka na Metelkovi odprlo z Zaničniško odmaševanje Andreja Rozmana - Roze in desetih drugih nastopajočih, torej tako rekoč verskega obreda, ki slavi jezik.

Delovanje mimo mnogih klišejev

Programska koordinatorka Sabina Potočki je v napovedi festivala zapisala, da so v program uvrstili predvsem tista odrska dela, ki se svojih vsebin lotevajo na neposreden, ironičen, a tudi subverziven in angažiran način. "Izbrane predstave nekako izstopajo iz uveljavljenih žanrskih, pogosto pa tudi konceptualnih okvirov in se izogibajo uporabi populističnih klišejev ter seksističnih, šovinističnih ali ksenofobnih izjav," še beremo v napovedi.

Program festivala sestavljajo predstave slovenskih ustvarjalcev na nevladni sceni. "Ker je platforma nastala v skromnih finančnih in produkcijskih razmerah, bodo na ogled že narejene predstave. Ob množici novih produkcij in festivalov ter vse manjši možnosti ponovitev in gostovanj znotraj nevladnega umetniškega sektorja smo se torej zavestno odločili, da je čas za reciklažo," so pojasnili organizatorji.

Natančen program prvega festivala Sindikat odklonskih entitet si lahko pogledate tukaj.

Gostovanje britanske ikone kabareta

Kot največjo zvezdo letošnjega festivala napovedujejo britansko kabaretsko ikono Davida Hoyla, ki bo v petek v Španskih borcih uprizoril predstavo Diamant. "Z izpostavljanjem pomembnih zgodovinskih trenutkov in premišljanjem o življenju gejevskih ikon, kot je Alan Turing, predstava znova aktualizira politično zgodovino gibanja LGBT," so zapisali organizatorji. Iz Velike Britanije prihaja tudi Ray Filar, ki bo v soboto v klubu Gromka izvedel 15-minutni odlomek iz svojega kvirspolnega drag govornega performansa Ura nebinarnega elektra.

Sicer pa bosta Hoyle in Filar v spremljevalnem programu vodila tudi delavnici. Hoyle svoj performativni atelje, ki slavi življenjske izkušnje z naslovom Živeti tukaj in ZDAJ!, Filar pa delavnico Kvirspolni drag, katere udeleženci bodo raziskovali "drag estetiko onkraj binarnega spolnega sistema". Na sporedu bo še pogovor s Hoylovo dramaturginjo in producentko Jayne Compton, spremljevalni program pa bo obsegal še tri klubske večere ter predavanje Lane Zdravković o političnem potencialu estetike drag in kvir.

Od Lažne dojke do Burleskanja

V klubu Gromka bo v sredo na sporedu predstava Lažna dojka, ki sta jo ustvarila Urban Belina in Daniel Petković, ter Kabaret Tiffany. Ob tem bodo v sosednji Galeriji Alkatraz odprli razstavo Burleskanje Nade Žgank, ki razkriva bogat arhiv fotografij domačih in tujih ustvarjalcev iz žanrov burleske, kabareta in kvira.

Tatovi podob, Stereobabe, Fem TV 4.0 in Za crknit

V četrtek bo v Gala hali na sporedu tehnoburleska Tatovi podob, v kateri nastopajoči ne iščejo smisla, temveč užitek, v soboto pa improvizirana predstava, ironija, satira in kabaret v izvedbi skupine ImproŠke z naslovom Stereobabe, ki ji bo sledila uprizoritev Kolektiva Fem TV, naslovljena Fem TV 4.0.

Prvi festival Sindikat odklonskih entitet se bo v nedeljo sklenil s kabaretom Za crknit v izvedbi skupine klovnov z Evo Škofič Maurer na čelu, ki skozi svoje točke razkrivajo človeško ranljivost, raztresenost in vznesenost.

P. G.