Trio Kukushai tvorijo pianist in skladatelj Rok Zalokar, multidisciplinarna umetnica in vokalistka Eva Poženel ter bobnarka SunMi Hong. Foto: Založba Radia Študent Album Fruitile, ki je izšel v začetku maja pri Založbi Radia Študent, prinaša deset skladb. Sicer pa je trio pred tremi leti izdal že kratkometražno ploščo, naslovljeno preprosto Kukushai. Foto: Založba Radia Študent Sorodne novice Koncert ob izidu albuma Rok Zalokar Tria, tkalcev bogatih zvočnih povesti

Žanrsko fluidni trio Kukushai s svežo izdajo na odru Kina Šiška

Predstavitveni koncert albuma mednarodne zasedbe

10. maj 2017 ob 11:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Glasbeni trio Kukushai, čigar izraz bi le bi stežka označevali zgolj s standardnimi žanri džeza, popa, punka, eksperimentalne glasbe ali folka, je pred dnevi izdal svoj prvi album Fruitile, ki ga bo predstavil v Kinu Šiška.

Kukushai je mednarodni trio, ki ga tvorijo priznani pianist in skladatelj Rok Zalokar - sicer najbolj znan kot vodja Rok Zalokar Tria -, multidisciplinarna umetnica in vokalistka Eva Poženel ter SunMi Hong, ki prihaja iz Južne Koreje in velja za eno najbolj cenjenih bobnark na današnji glasbeni sceni Amsterdama.

Dolgometražni prvenec Fruitile, na katerega so uvrstili deset skladb, sledi kratki izdaji iz leta 2014, naslovljeni preprosto Kukushai. Sveža plošča prinaša prečiščen izraz njihove samosvoje mešanice melodičnih elementov znotraj harmonskih in ritmičnih struktur.

Bogate in karakterno obarvane zvočne zgodbe

"Njihove skladbe zaznamujejo nadrealistične besedilne skice, ki pa v temelju izražajo predvsem čudenje nad nadzoru vselej izmikajočim se svetom. V svojih pesmih skozi nekonvencionalno obliko instrumentalnega tria Kukushai iščejo nove možnosti in kombinacije znotraj prepletov alternativnih žanrov, vendar v iskanju novosti nikoli ne žrtvujejo svojih nostalgičnih glasbenih aspiracij," so med drugim zapisali pri Založbi Radia Študent, ki je izdala ploščo Fruitile.

Ob tem dodajajo, da je plošča nastajala po različnih dvoranah, spalnicah, kleteh in dnevnih sobah po več evropskih krajih. Čeprav se ustvarjanje tria upira standardni žanrski klasifikaciji, je mogoče vplivom džeza, popa, punka, eksperimentalne glasbe in folka jasno slediti skozi njihov glasbeni izraz. V koncertnem okolju pa njihove kompozicije zaživijo prek improvizacije.

Drevišnji koncert tria Kukushai v Kinu Šiška se začne ob 21. uri in je eden izmed preddogodkov petkovega slavljenja 48. rojstnega dneva Radia Študent.

P. G.