Zaplenjena Pissarrojeva umetnina se vrača v roke legitimnih lastnikov

Še ena vrnitev v času nacizma ukradene umetnine

7. november 2017 ob 19:08

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francosko sodišče je odredilo vračilo slike impresionističnega mojstra Camilla Pissarroja, ki je bila judovskemu zbiralcu Simonu Bauerju zaplenjena med II. svetovno vojno.

Trenutno je slika La Cueillette des Pois (Nabiranje graha) v lasti ameriških zakoncev Brucea in Robbi Toll, ki trdita, da sta delo kupila v dobri veri.

Bogatemu judovskemu podjetniku so imetje zaplenili leta 1943, ko je antisemitska francoska vlada sodelovala z nacisti. (Simon Bauer se je med vojno sicer za las izognil deportaciji v koncentracijsko taborišče - rešila ga je stavka železniških delavcev.)

Tollova sta Pissarrojevo delo iz leta 1887 na dražbi dražbene hiše Christie's v New Yorku kupila leta 1995 in zanj odštela 800.000 ameriških dolarjev.

Američana prepričana, da sta žrtvi - onadva

Odvetnik zakoncev Toll je sporočil, da bosta njegovi stranki zelo razočarani, če Pissarrojeve slike ne dobita nazaj, saj sta nanjo zelo navezana. Prav tako ne verjameta, da morata prav ona dva utrpeti škodo zaradi vichyjskega režima. Odvetnik je napovedal še, da se bosta Tollova na odločitev sodišča zagotovo pritožila.

Bauerjevi potomci so priložnost za to, da bi sliko pridobili nazaj, prepoznali na začetku leta, ko sta jo Tollova posodila pariškemu muzeju Marmottan. Zahtevek za vračilo umetnine so vložili maja.

Obstaja še ogromno slik z "nerazčiščenim" poreklom

Sicer pa odločitev sodišča odpira vprašanje o tem, kaj bo z drugimi umetninami, ki so jih nacisti zasegli med II. svetovno vojno in so bila pogosto prodana novim lastnikom, ki njihove zgodovine niso poznali. Po podatkih, razkritih na letošnji konferenci Holocaust Era Assets, so tedaj zaplenili 650.000 umetniških del, od tega jih do leta 2009 ni bilo vrnjenih okoli 100.000.

A. J.