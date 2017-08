Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Hekerji so med drugim objavili scenarije petih epizod serije Igra prestolov, ki je julija v sedmo sezono vstopila z rekordno gledanostjo. Foto: Reuters Trenutnega HBO-jevega paradnega konja Igro prestolov ločita do konca sedme sezone še dva dela. Zadnje poglavje serije, ki temelji na Martinovi fantastični knjižni seriji Pesem ledu in ognja, se bo prihodnje leto sklenilo z osmo sezono. Foto: Reuters V najnovejšem svežnju objavljenega gradiva je tudi epizoda serije Curb Your Enthusiasm (Nikar tako živahno), ki jo podpisuje eden od idejnih očetov Seinfelda, Larry David. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi nepooblaščene objave epizode Igre prestolov aretirali štiri ljudi

Do konca sezone še dva dela

15. avgust 2017 ob 13:03

Mumbaj - MMC RTV SLO

V Indiji so aretirali štiri ljudi zaradi suma sodelovanja pri nepooblaščeni objavi epizode fantazijske televizijske serije Igra prestolov, še preden jo je HBO uspel premierno predstaviti svojim gledalcem.

Trije obtoženci so trenutno zaposleni v Prime Focus Technology, eden pa je z družbo sodeloval pred časom. Gre za družbo s sedežem v Mumbaju, ki skrbi za hrambo in obdelavo epizod za predvajanje na indijski spletni strani Hotstar. Kot je znano, se je četrta epizoda aktualne sezone (Vojni plen) že tako najbolj piratizirane televizijske serije na svetu, na spletu pojavila 4. avgusta, dva dni pred uradno ameriško premiero. Pritožbo glede osumljencev so na policijo vložili pri družbi Prime Focus, poroča BBC.

HBO si to poletje na eni strani mane roke ob rekordni gledanosti med gledalci težko pričakovane sezone, na drugi pa pogaja s hekerji, ki so se na vrhuncu sedme sezone dokopali do zajetne količine dokumentov. Da kakšna od epizod prezgodaj pricurlja na splet, vodstvu HBO-ja verjetno ne sivi več las, saj se je nekaj podobnega, in to ne samo enkrat, zgodilo že v preteklih sezonah.

Večji udarec pa je zanje vendarle omenjen vdor v njihov sistem, ko je skupina hekerjev po njenih lastnih navedbah pobrala 1,5 terabajtov podatkov in zdaj zahteva odkupnino. Na HBO-ju so potrdili, da so v njihov sistem vdrli 31. julija. Kot je razkrila ena od hekerskih objav, jim je kabelska mreža že ponudila odkupnino v višini 250 tisoč dolarjev – čeprav diplomatski HBO tega ni poimenoval kot odkupnina, temveč "nagrado za odkritje šibkosti v njihovem sistemu".

Nov teden, nove hekerske objave

Hekerji so v preteklih dneh nadaljevali z razkrivanjem pridobljenega gradiva in konec preteklega tedna med drugim objavili še neobjavljene epizode serije Curb Your Enthusiasm (Nikar tako živahno). V nedavno objavljenem snopu so bile tudi epizode serij Insecure, Ballers in The Deuce. V preteklih tednih je nekaj podobnega doletelo tudi sedmo in hkrati predzadnjo sezono Igre. Tisti najbolj neučakani so se lahko po zaslugi hekerjev predčasno dokopali do scenarijev še nevidenih epizod in drugih informacij, vključno z zasebnimi podatki igralske zasedbe.

Obtoženi zlorabe zaupanja

Ponedeljkove aretacije niso povezane z omenjenim vdorom v HBO-jev sistem, saj gre za ločena dogodka. Sprva se je govorilo, da je šlo za malomarnost, ko je datoteko z epizodo izgubil indijski distributer Star. Namestnik načelnika na indijski policiji Akbar Pathan je za AP povedal, da "preiskujejo primer in so aretirali štiri posameznike za nepooblaščeno objavo četrte epizode sedme sezone". Četverica je med drugim obtožena za kaznivo dejanje zlorabe zaupanja in bo v priporu do 21. avgusta.

M. K.