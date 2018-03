Zaradi obtožb spolnega nadlegovanja v preiskavi tudi predsednik ameriške filmske akademije

75-letni direktor fotografije John Bailey

17. marec 2018 ob 18:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

John Bailey, predsednik ameriške Akademije znanosti in umetnosti gibljivih slik, je zadnje ime v vrsti hollywoodskih pomembnežev, ki se soočajo z obtožbami spolnega nadlegovanja.

Filmska akademija, torej organizacija, ki podeljuje najprestižnejše filmske nagrade oskarje, je sprožila preiskavo zaradi treh domnevnih primerov nadlegovanj. Narava obtožb proti Johnu Baileyju je za zdaj še nejasna, poroča Variety.

"Akademija obravnava vse pritožbe zaupno"

Akademija v svoji izjavi za javnost, ki jo povzema Daily News, Baileyja ni navedla poimensko. "Akademija obravnava vse pritožbe zaupno, da tako zaščiti vse vpletene. Odbor članov akademije obravnava vse pritožbe, vložene proti njenim članom v skladu s postopkovnimi standardi in po opravljenem pregledu poroča nadzornemu odboru. Tega ne bomo podrobneje komentirali, dokler ne bo končana celotna revizija."

John Bailey je lanskega avgusta nastopil svoj štiriletni mandat kot 34. predsednik filmske akademije, ki je bila ustanovljena leta 1927. Na tem položaju je nasledil Cheryl Boone Isaacs, njegovo imenovanje pa je bilo po takratnem poročanju ameriških medijev presenečenje. Nekateri člani akademije naj bi menda upali, da bo po Isaacsovi na čelu filmske organizacije ostala ženska ali predstavnik oziroma predstavnica manjšine. Baileyeva predhodnica je bila namreč ob izvolitvi leta 2013 šele tretja ženska na čelu odbora in prva temnopolta predstavnica.

Med favoriti za mesto predsednika so med drugim omenjali igralko Lauro Dern, ki je bila menda tudi prvi izbor za več članov odbora, vendar je zaradi prevelike zaposlenosti z igralsko kariero sprva predlagala možnost sopredsedništva, na koncu se za kandidaturo ni odločila. V primeru odhoda Baileya bi njegovo mesto zasedla Lois Burwell, zdajšnja podpredsednica akademije, vendar bi na tem položaju ostala le do julija, ko bi izvedli nove volitve.

Do preiskave je torej prišlo pet mesecev po tem, ko je akademija po plazu obtožb spolnega nadlegovanja in napadov iz svojih vrst izključila producenta Harveyja Weinsteina. 54-članski odbor akademije je na nujni seji o njegovi izključitvi odločil z veliko več glasovi od potrebne dvotretjinske večine. Omenimo, da so v preteklosti Weinsteinovi filmi prejeli več kot 300 nominacij za oskarje in jih dobili 81.

Novi kriteriji obravnave nadlegovanja

Kmalu po Weinsteinovi izključitvi je Bailey članom akademije razposlal elektronsko pošto, v kateri je zagotovil, da bodo podprli vse, ki menijo, da so bili žrtve svojih sodelavcev. "Vsi člani akademije moramo jasno opredeliti kriterije pravilnega ravnanja, spolne enakopravnosti in spoštovanja kolegov v celotni industriji," je po poročanju The Hollywood Reporterja še zapisal Bailey. Akademija je nato decembra uvedla nove kriterije tega, kako organizacija obravnava pritožbe glede spolnih zlorab. To je vključevalo spletno povezavo in telefonsko številko za člane akademije, na kateri lahko sporočijo svoje obtožbe.

75-letni John Bailey je sicer v svetu filma dejaven kot direktor fotografije, med drugim je svoj pečat pustil na filmskiih uspešnicah, kot so Navadni ljudje, Bolje ne bo nikoli, Ameriški žigolo, Neskončen dan in Sprehod po gozdu.

P. G.