Zaradi oskarjevskih nominirancev zamaknjena distribucija Zenita po Španiji

Po španskih kinodvoranah naj bi zaokrožil v tem tednu

23. februar 2017 ob 12:38

Madrid - MMC RTV SLO/STA

V nasprotju z nedavno napovedjo je začetek distribucije hrvaško-srbsko-slovenske koprodukcije Zenit v režiji Daliborja Matanića po španskih kinematografih prestavljen za nekaj mesecev.

Začetek španske distribucije je bil napovedan za ta teden, uvedla pa naj bi jo premierna projekcija v Madridu, ki bi se je udeležil tudi Dalibor Matanić.

Predstavnik Surtsey Films Javier Asenjo pa je zdaj za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedal, da bo film pod naslovom Bajo el sol v španskih kinih po novem na ogled šele spomladi oziroma junija. Po ocenah tamkajšnje distribucijske hiše Surtsey Films, naj bi bilo zanimanje za ogled filma večje potem, ko v kinih ne bodo v ospredju letošnji za oskarje nominirani filmi.

Trilogija o bipolarnost človeških vzgibov

Režiser Dalibor Matanić si je film zamislil kot prvi del t. i. trilogije sonca, ki naj bi soočala najboljše in najnižje človeške vzgibe. V Zenitu je zoperstavil ljubezen in sovraštvo, v načrtu pa ima že naslednji film z delovnim naslovom Zora, ki naj bi raziskoval moč čustvenih vezi na eni ter pohlep kot enega najstarejših in najbolj osnovnih človeških vzgibov na drugi strani.

V glavnih vlogah Zenita, hrvaško-srbsko-slovenske koprodukcije (hrvaška Kinorama, srbski SEE Film Pro in slovenski Gustav film), nastopata Tihana Lazović in Goran Marković. Film prinaša tri zgodbe o prepovedani ljubezni med Hrvatom in Srbkinjo v treh obdobjih. Te tri zgodbe predstavljajo smrt nedolžnosti, spopad svežih ran in boj za upanje, je povedal režiser v pogovoru za STA.

Več kot 100 festivalov in okoli 30 lovorik

Zenit je svetovno premiero doživel v sekciji posebni pogled na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu leta 2015 in pobral nagrado žirije. Obveljal je tudi za najboljši film festivala v Pulju in je hrvaški kandidat za tujejezičnega oskarja. Sicer pa je bil doslej prikazan na več kot 100 filmskih festivalih in prejel okoli 30 nagrad.

Poleg v Španiji so film doslej prikazovali tudi v kinih po Franciji, Kanadi, Nizozemski, Nemčiji in Turčiji. Največjo gledanost je dosegel v italijanskih kinih, kjer je film videlo več kot 60.000 gledalcev, je navedla hrvaška tiskovna agencija Hina. Letos so ga lahko videli tudi v ZDA in na Kitajskem.

P. G.