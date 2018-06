Zaradi pomislekov o rasističnih nazorih preimenovanje nagrade za otroško literaturo

Nič več nagrade Laure Ingalls Wilder v ZDA

25. junij 2018 ob 13:31

Chicago - MMC RTV SLO

Ameriško združenje knjižničarjev (ALA) se je odločilo spremeniti ime nagrade za otroško literaturo, poimenovane po pisateljici Lauri Ingalls Wilder, saj so šest desetletij po njeni smrti sklenili, da njena dela vsebujejo preveč "proti ameriškim staroselcem in Afroameričanom naravnanih nazorov".

Združenje knjižnjičarjev je v soboto po glasovanju odbora članov Ameriškega združenja knjižničarske dejavnosti za otroke (ALSC), ki spada pod ALA, napovedalo spremembo imena te osrednje nagrade za otroško literaturo v ZDA, ki je tako po novem imenovana kar nagrada zapuščine otroške literature.

Očitani izrazi stereotipne naravnanosti

Njihova utemeljitev se po pisanju publikacije The Bookseller glasi: "Ta odločitev je bila sprejeta ob upoštevanju dejstva, da zapuščina Wilderjeve, kot jo predstavlja njen opus, vključuje izraze stereotipne naravnanosti, ki ni v skladu s temeljnimi vrednotami vključenosti, integritete, spoštovanja in naklonjenosti." Knjige Laure Ingalls Wilder otroci prebirajo še danes, vendar je njena zapuščina kompleksna in njeno "delo ni splošno sprejeto," še sporočajo iz združenja.

"ALSC deluje v smeri spodbujanja odličnosti v literaturi za otroke, ki se pridružuje našim temeljnim vrednotam /…/ kot tudi našim strateškim načrtom. Medtem ko smo zavezani ohranjanju dostopnosti del Wilderjeve za bralce, moramo tudi razmisliti, ali njena zapuščina danes ustreza tej posebni nagradi za življenjske dosežke, ki jo podeljuje organizacija, namenjena vsem otrokom."

Težava predvsem v nekritičnem branju

Ameriško združenje knjižničarjev je že februarja najavilo, da razmišlja o spremembi imena, kar je avtorico in poznavalko dela Wilderjeve Caroline Fraser spodbudilo k objavi članka v Washington Postu, v katerem zagovarja stališče, da je treba še zmeraj prebrati knjige Wilderjeve.

V svojem članku govori o nizu otroških romanov Little House on the Prairie (Hišica v preriji), v katerih so prisotni "rasistični elementi, njena predstavitev Indijancev ima posledice, če se jo v šolah bere nekritično in odobravajoče ... Ne glede na to, ali imamo radi Wilderjevo ali ne, moramo jo poznati."

Poznavanje zgodovine, ki stoji za knjigami

Fraserjeva je v svojem v marcu objavljenem članku nadalje zagovarjala še, da bi se moral vsak Američan - vključno z otroki, be berejo knjige Wilderjeve - spoznati kruto zgodovino, ki stoji za njenim delom. "Živahno, nepozabno" ter še zmeraj izpričuje resnico o naselbinah belcev ter nasilnem polaščanju indijanske zemlje in podrejanju njihove kulture, med drugim zapiše Fraserjeva o delu Wilderjeve.

Pisateljičino opravičilo za brezbrižnost

Združenje je nagrado za otroško literaturo pravzaprav prvikrat podelilo sami Lauri Ingalls Wilder v letu 1954. Ni pa nepomembno, da je še za časa življenja že avtorica sama spremenila zapis iz ene izmed knjig, ki je sprva navajal, da v Kansasu "ni ljudi, zgolj Indijanci" v "ni priseljencev, zgolj Indijanci," ter se opravičila za svojo brezbrižnost.

V slovenskem prevodu Petra Martinca je od leta 1957, torej od leta pisateljičine smrti, dostopna njena Hišica v veliki hosti, ki je v izvirniku izšla leta 1932 pod naslovom The Little House in the Big Woods. Knjiga spada v niz osmih otroških romanov, pod naslovom Little House on the Prairie (Hišica v preriji), ki so bili objavljeni med letoma 1932 in 1943 ter spremljajo življenje prvih naseljencev na ameriškem zahodu. Posthumno je v letu 1971 izšel še en roman, ki se ga večinoma uvršča v ta romaneskni niz. Po Hišici v preriji so med letoma 1974 in 1983 snemali tudi istoimensko slavno televizijsko serijo.

P. G.