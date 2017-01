Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Film bi moral premiero ugledati ta konec tedna. Foto: IMDB Sporni posnetek, zaradi katerega so filmarji zdaj na vročem sedežu. Foto: YouTube Sorodne novice Ko kritiki razstave zgrešijo njeno bistvo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi posnetka domnevnega mučenja psa odpovedali premiero filma Dennisa Quaida

Aktivisti ostro nad film A Dog's Purpose

22. januar 2017 ob 20:24

Winnipeg - MMC RTV SLO

Po ostrih kritikah aktivistov za zaščito živali in pozivov k bojkotu so bili filmski ustvarjalci prisiljeni odpovedali ameriško premiero družinskega filma A Dog's Purpose, v katerem igra Dennis Quaid.

Odpoved so napovedali po tem, ko se je v javnosti pojavil posnetek, na katerem med snemanjem enega izmed prizorov prestrašenega nemškega ovčarja po imenu Herkul silijo v močan tok vode, medtem ko se ta z vsemi štirimi upira. Minuto dolg posnetek je prvi objavil TMZ, na njem pa slišimo enega izmed scenskih delavcev, kako reče: "Ne skrbi, vsaj topla voda je. Ne bo se umiril, dokler ne bo v vodi. Samo notri ga moraš vreči."

Producent in distributer filma sicer zanikata očitke, da so psa mučili, in trdita, da je bil posnetek močno zmontiran, sta pa vseeno v skupni izjavi za javnost Amblin Entertainment in Universal Pictures odpovedala vse promocije filma, ki bi moral v kinematografe priti ta konec tedna, češ da si ne želita "ničesar, kar bi zasenčilo ta filmski hvalospev odnosu med ljudmi in živalmi".

Preiskava poteka

Tako režiser filma Lasse Hallstrom kot igralec Josh Gad sta dejala, da ju je posnetek "pretresel in razžalostil", medtem ko scenarist in avtor knjižne predloge W. Bruce Cameron pravi, da TMZ-jev posnetek popačeno predstavlja, kaj se je tisti dan zares dogajalo s Herkulom. "Pes ni bil prestrašen in nihče ga ni vrgel v vodo - videl sem posnetek Herkula z istega dne, ko ves vesel skače v bazen. A ko bi moral skočiti v vodo z druge strani, se je preplašil," je povedal za Variety.

Ena izmed organizacij za zaščito živali, Animal Justice, pa trdi, da je filmska ekipa s prizorom kršila zvezne in provincialne zakone (film je bil posnet v Winnipegu v Kanadi), zato je pri Humani družbi Winnipega (WHS) vložila uradno pritožbo. WHS pravi, da so se filmarji za dva prizora predhodno posvetovali z njimi, a da je bil pri dotičnem posnetku pes očitno prestrašen in neustrezno streniran. "Za tak prizor bi morali psa dresirati več tednov, če ne mesecev, da bi se spoprijateljil ne le s tako globoko vodo, ampak tudi močnim tokom."

American Humane, organizacija, ki nadzira varnost živali med snemanji, pa je sporočila, da incident preiskuje, svojega predstavnika, ki je bil na snemanju omenjenega filma, pa je suspendirala.

K. S.