Zaradi škandala okrog Kevina Spaceyja se je sesedla Hiša iz kart

Netflix bo ukinil svojo uspešnico

1. november 2017 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Serija Hiša iz kart (House of Cards), Netflixova politična uspešnica o umazanem zakulisju političnega sveta, ki je bila na čelu revolucije novega načina gledanja "televizije", bo doživela neceremonialen konec. "Do nadaljnjega" so prekinili produkcijo šeste sezone.

"Produkcija šeste sezone Hiše iz kart je torej "do nadaljnjega" preklicana, so sklenili pri Netflixu. "Tako bomo imeli čas, da preučimo trenutno situacijo in naslovimo vse morebitne skrbi in vprašanja igralske zasedbe in ekipe". Kevin Spacey je eden od izvršnih producentov nadaljevanke, trenutno pa ga tako ali tako ni bilo na snemanju, ker to niti ni bilo v načrtu.

Podjetji Netflix in Media Rights Capital, ki imata serijo v lasti, sta takoj po izbruhu škandala že potrdili, da bo šesta sezona uspešne nadaljevanke tudi njena zadnja. Serija, v kateri Kevin Spacey nastopa v glavni vlogi ameriškega predsednika, je leta 2013 prišla na spored kot prva Netflixova izvirna vsebina. Podjetje, ki je pred tem dolga leta delovalo kot nekakšna knjižnica, ki je uporabnikom po pošti pošiljala DVD-je v izposojo, se je s Hišo iz kart dokončno postavilo na pot, ki jim je prinesla primat v svetu vsebin na zahtevo.

Takojšnji uspeh serije Hiša iz kart, s katero se je tudi najprej uveljavil termin "binge watching" (požiranje serij "na dušek", brez predaha med epizodami), je pokazal in kasneje dokazal, da lahko ponudniki vsebin na zahtevo zlahka tekmujejo s tradicionalnimi televizijskimi mrežami in kabelskimi televizijami, tako v številu gledalcev kot tudi v številu nagrad. Že za prvo sezono je Hiša iz kart pobrala devet nominacij za emmyje.

Pretresljivo razkritje

Pri Netflixu zdaj trdijo, da so že pred meseci sklenili, da bo šesta sezona tudi zadnja. A dejstvo je, da je novica o odpovedi v javnost prišla na petah eksplozivnega Buzzfeedovega intervjuja, v katerem je igralec Anthony Rapp razkril, da ga je Spacey pred več kot tridesetimi leti spolno napadel; Anthony je imel takrat samo 14 let.

Nekaj ur kasneje se je Spacey na obtožbe odzval z izjavo prek Twitterja, ki je bila deležna številnih ostrih kritik, predvsem iz vrst LGBTQ skupnosti. Spacey je namreč zapisal, da se incidenta ne spomni, da pa je "zgrožen" nad Rappovo zgodbo. "Če sem se res obnašal tako, kot opisuje, sem mu dolžan iskreno opravičilo za nekaj, kar je bilo popolnoma neprimerno pijano obnašanje".

V drugem odstavku iste objave je Spacey sklenil odgovoriti tudi na dolgoletna ugibanja javnosti glede njegove spolne usmerjenosti in potrdil, da je istospolno usmerjen. Mnoge je seveda zmotilo to, da je skušal igralec z razkritjem spolne usmerjenosti preusmeriti pozornost od zelo resne obtožbe spolnega napada na mladoletnika.

Akademija za televizijsko znanost in umetnost je objavila vest, da umikajo nagrado za posebne zasluge, ki bi jo Kevinu Spaceyju morali podeliti 20. novembra.

V petih sezonah Hiše iz kart je Kevin Spacey ustvaril antologijsko vlogo politika Francisa (Franka) Underwooda, ki je za dosego svojih ciljev brezkompromisno uporabljal vsa sredstva, tudi umor in manipulacijo. Sanje so se mu uresničile in prišel je v Belo hišo, a je moral nato osramočen odstopiti. V zadnji objavljeni sezoni se je na predsedniški stolček kot prva ženska v zgodovini povzpela njegova žena Claire (Robin Wright).

Serija ni bila uspešna samo zato, ker je bila prva, ki je Spaceyja iz gledališča in filmske industrije zvabila na televizijo: imela je tudi kultnega režiserja Davida Fincherja, ki je dobil emmyja za režijo pilotne epizode. V resnici je bila Hiša iz kart za Netflix tudi tveganje: vnaprej so naročili kar prvih 26 epizod, ki naj bi imele skupen proračun okrog 100 milijonov dolarjev.

Pustili so si priprta vrata za spinoff serijo

Kljub škandalu in hitremu Netflixovemu odzivu nanj pa se podjetje molzni kravi vseeno noče dokončno odpovedati. Filmska revija Variety je poročala, da "razvijajo več različnih idej" za spinoff serijo. Hiša iz kart je bila namreč še letos nominirana za emmyja za najboljšo dramsko serijo, Spacey in Wrightova pa sta bila nominirana v igralskih kategorijah.

Variety piše še, da je ena od možnosti za spinoff serijo zgodba o nekdanjem Underwoodovem šefu osebja, Dougu Stamperju, ki ga igra Michael Kelly. Letos je bil Kelly nominiran za emmyja za najboljšega igralca v stranski vlogi.

A. J.