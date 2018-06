Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nova adaptacija filma Heathers bi imela popolnoma drugo igralsko zasedbo. Za vlogo v izvirniku se je menda v osemdesetih potegoval Brad Pitt, pa so ga zavrnili, češ da je preveč prijazen. Foto: IMDb Winona Ryder je menda vlogo v Heathers sprejela, ker je imela tako močan odpor proti srednješolskim klikam, vseprisotnem nasilništvu v srednjih šolah in "peklenskosti" srednješolskih let nasploh. Foto: IMDb Dodaj v

Zaradi strelskih napadov na šolah odpovedali serijo Heathers

Jo pa bodo skušali prodati komu drugemu ...

3. junij 2018 ob 18:05

Televizijska mreža Paramount je po nedavnem strelskem napadu v Santa Feju odpovedala načrtovano televizijsko adaptacijo kultne satire iz osemdesetih, Vsem je ime Heather (Heathers).

Produkcija prve sezone nadaljevanke, torej desetih epizod, je bila menda pred ukinitvijo že dokončana, scenaristi pa so se že ukvarjali z zgodbo za drugo sezono, poroča The Hollywood Reporter.

Adaptacijo kultne najstniške črne komedije iz leta 1988, v kateri so takrat igrali Winona Ryder, Christian Slater in Shannon Doherty, bi morali začeti predvajati že 7. marca, pa so takrat premiero odložili zaradi strelskega napada v Parklandu na Floridi. Drugi poskus predvajanja je pravkar sprožil podoben tragični incident na srednji šoli v Teksasu.

Zaradi občutljive tematike serije - na koncu prve sezone menda raznese celo šolo - so pri Paramountu zdaj sklenili, da za serijo vsem je ime Heather sploh nimajo prostora na svojem sporedu. "To je serija o srednješolcih, imamo eksplozijo na šoli, orožje na šoli in prizor učiteljev z orožjem, ker gre pač za satiro. Dotaknemo se ogromno tematik," je Paramountov predsednik oddelka za razvoj komentiral za The Hollywood Reporter. "Naše podjetje ne sme biti svetohlinsko. Ne moremo govoriti, da je gibanje mladih pomembno in da ga podpiramo, obenem pa predvajati serijo, ob kateri nam je nelagodno." Po streljanju v Parklandu so namreč vse Viacomove mreže prekinile oddajanje za 17 minut in na ta način podprle gibanje March for Our Lives.

Viacom, ki ima v lasti Paramount in je serijo tudi produciral, bo zdaj skušal Heathers prodati kaki drugi mreži ali ponudniku vsebin na zahtevo. V adaptaciji, ki jo je revija Rolling Stone uvrstila med najtežje pričakovane serije leta 2018, bi morala v stranski vlogi nastopiti tudi zvezdnica izvirnega filma Shannon Doherty.

Vsem je ime Heather je bila zgodba o Veronici (Winona Ryder), ki skuša stresni pekel srednje šole preživeti tako, da se priključi trojici najpopularnejših deklet na šoli; vsem trem je ime Heather. Ko ji pot prekriža mladi sociopat JD, se njeno življenje sprmeni v vrtinec brezbrižnosti, sovraštva in "naključnih" umorov tekmic, ki naj bi bile njene najboljše prijateljice.

