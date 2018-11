Zasedba Laibach se z albumom spominja gostovanja v Pjongjangu

Album vključuje priredbe skladb iz filma Moje pesmi, moje sanje

23. november 2018 ob 09:39

London - MMC RTV SLO, STA

Skupina Laibach je pri priznani britanski založbi Mute izdala nov album, The Sound of Music, ki je bil zasnovan ob povabilu skupini za nastop v Severni Koreji leta 2015.

Album, ki vključuje predvsem priredbe skladb iz filma Moje pesmi, moje sanje, bo na voljo kot plošča, zgoščenka in v digitalni različici.

Laibach so na koncertu v Pjongjangu ob praznovanju 70-letnice osvoboditve Severne Koreje izpod japonske okupacije izvedli nekaj pesmi iz filma Moje pesmi, moje sanje (1965). Film je v državi, znani po ostri cenzuri, zelo priljubljen. Poleg znanih skladb iz filma, kot so My Favorite Things, Edelweiss in Do-Re-Mi, so člani zasedbe v svojem slogu posodobili tudi pesem Maria, ki je na albumu dobila mesto kot Maria/Korea. V njej se sprašujejo, kako rešiti težavo, kakršna je Maria oziroma Koreja.

Med drugim sta na novem studijskem izdelku Laibachov mesto našla korejska tradicionalna pesem Arirang in posnetek dobrodošlice, ki jo je članom zasedbe ob prihodu v Severno Korejo namenil gospod Ryu, predstavnik severnokorejskega komiteja za stike v kulturi.

Posneli tudi glasbeni dokumentarec

O gostovanju zasedbe v Severni Koreji je nastal tudi večkrat nagrajeni glasbeni dokumentarec Dan osvoboditve v režiji Mortena Traavika in Ugisa Olteja, ki bo po predstavitvah v 45 državah po svetu od 10. decembra na voljo tudi v formatu blu-ray, in sicer v dveh različnih paketih ter s podnapisi v 14 jezikih, tudi v korejščini.

Dokumentarec Dan osvoboditve ponuja vpogled v dogajanje med obiskom in razkriva, koliko truda so glasbeniki in spremljevalna ekipa morali vložiti, da so koncert v Pjongjangu na koncu izvedli. Reševali so tehnične težave in cenzorske zahteve, na koncu so bili primorani izvesti zelo okrnjen in prilagojen program.

A. P. J.