Zasedba Sigur Ros bo oktobra nastopila na Hrvaškem

Hrvati bodo letos gostili tudi Stinga

3. februar 2017 ob 09:20,

zadnji poseg: 3. februar 2017 ob 09:27

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Islandci Sigur Ros, ki so v Sloveniji nastopili zgolj enkrat - in sicer leta 2012, letos pripravljajo koncert v naši bližini. V sklopu turneje An Evening With Sigur Ros bodo prvič igrali na Hrvaškem.

Priznani ustvarjalci ambientalne elektronike v prepletu s postrockom v septembru in oktobru napovedujejo evropsko turnejo, ki bo precej posebna, saj bodo nastopali brez predskupine. Koncept projekta An Evening With Sigur Ros pa je nastop v dveh delih, ki sta ločena s krajšim premorom.

Zasedba napoveduje, da bo izvajala tako uspešnice iz dolgoletne kariere kot tudi še neobjavljene skladbe, ki bi lahko mesto kmalu našle na prihajajočem studijskem albumu.

Da pa bodo tudi koncerti tudi na tej turneji prava vizualna poslastica, bodo poskrbeli sodelavci skupine Sarah Hopper, Damian Halle in Bruno Poet, ki so prejemniki priznane nagrade Knights of Illumination in bodo pomagali pri pripravi koncertne scene.

Sigur Ros sicer delujejo od leta 1994, pozornost pa so pritegnili že s prvencem Von iz leta 1997. Mednarodno prepoznavnost jim je prinesel šele album, ki so ga naslovili Agaetis byrjun, na njem pa je njihova znamenita uspešnica Svefn-g-englar, kar v prevodu pomeni mesečniki. Kljub mednarodni prepoznavnosti se skupina še vedno ni odrekla besedilom v islandščini oziroma v izmišljenem jeziku, ki so ga poimenovali hopelandščina.

Sigur Ros bodo 20. oktobra nastopili v mali dvorani zagrebškega Doma športov, to pa bo njihov edini koncert v naši regiji. V prihajajočih mesecih bo na Hrvaškem nastopil tudi Sting. Njegov koncert si bo mogoče ogledati 26. julija v Areni Pula.

P. B.