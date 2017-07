Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vsi trije vojaški orkestri bodo v nedeljo ob 18.00 sodelovali na slavnostnem koncertu vojaških godb, ki ga pripravljajo v počastitev spomina na stoletnico konca soške fronte in preboja pri Kobaridu. Foto: BoBo Spektakularni prikaz 12. soške bitke se bo septembra odvil na Kolovratu. Uprizoritev pripravlja med 120 in 150 scenskih igralcev, nekaj jih prihaja tudi iz tujine. Foto: BoBo V Kobariškem muzeju je letošnje leto še posebej slovesno: spomnili se bodo na stoletnico preboja pri Kobaridu, poimenovanega tudi "čudež pri Kobaridu". Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zbogom orožje: kjer so žvižgale krogle, bo igrala godba

Promenadni koncerti napovedujejo slavnostni koncert "Zbogom orožje" v Kobaridu

8. julij 2017 ob 11:53

Bovec/Kobarid/Tolmin - MMC RTV SLO/STA

V Kobaridu se ta konec tedna spominjajo dogodkov, ki so spremenili zgodovino. "Surovo govorico sovraštva, nasilja in trpljenja" bo sto let po soški fronti zamenjala govorica glasbe.

V spomin in opomin bo v nedeljo potekal osrednji dogodek – koncert vojaških orkestrov šestih držav Zbogom orožje. Nocoj, na predvečer osrednjega dogodka, pripravljajo tri promenadne koncerte vojaških godb v Bovcu, Kobaridu in Tolminu.

Ob 19.00 bo na kobariškem trgu potekal promenadni koncert hrvaškega orkestra oboroženih sil. Po koncertu si bodo obiskovalci lahko ogledali dokumentarni film Preboj pri Kobaridu, četrti del dokumentarne serije TV Slovenija Slovenci in prva svetovna vojna 1914–1918 v režiji Valentina Pečenka.

V Bovcu bodo ob 18.00 na Trgu Golobarskih žrtev zaigrali glasbeniki madžarskega vojaškega orkestra iz Kaposvara. Na tolminskem Mestnem trgu pa bo uro pozneje zaigral nemški orkester oboroženih sil iz Berlina.

Vsi trije vojaški orkestri bodo v nedeljo ob 18.00 sodelovali na slavnostnem koncertu vojaških godb, ki ga pripravljajo v počastitev spomina na stoletnico konca soške fronte in preboja pri Kobaridu. Vojaški orkestri bodo zaigrali vsak svoje koračnice, del programa pa pripravljajo skupaj. Med njimi je dirigent orkestra Slovenske vojske Aljoša Deferi poudaril predvsem skladbo Oj ta vojaški boben.

Visoki gostje

Častni pokrovitelj dogodka in slavnostni govornik bo predsednik republike Borut Pahor. Obiskovalce bosta pozdravila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič in župan Občine Kobarid Robert Kavčič.

Med organizatorje prireditev se poleg ministrstva za obrambo, Slovenske vojske in Kobariškega muzeja tokrat vključujejo še nacionalni Odbor za obeleževanje 100-letnic prve svetovne vojne, ministrstvo za kulturo (Koordinacijski odbor za državne proslave), Občina Kobarid, Fundacija Poti miru v Posočju in Posoški razvojni center.

Epski spopad bo zaživel na resnični lokaciji

Med letošnjimi praznovanji direktor Kobariškega muzeja Jože Šerbec še posebej opozarja na spektakularni prikaz 12. soške bitke, ki se bo septembra odvil na Kolovratu. Uprizoritev pripravlja med 120 in 150 scenskih igralcev, nekaj jih prihaja tudi iz tujine. Kobariški muzej pripravlja del govornega dela programa, ki bo za obiskovalce prava paša za oči zaradi uporabe zgodovinske opreme in pirotehnike.

V sklopu zaznamovanja jubileja pripravljajo tudi več muzejskih postavitev. Ob dnevu Kobariškega muzeja (oktobra) bodo v njem odprli razstavo, posvečeno bitki pri Kobaridu. "Najbolj odmevna je bila leta 2012 postavljena razstava o veliki vojni v Krnskem pogorju, ki je gostovala po večjih evropskih mestih in požela veliko zanimanja," se spominja Šerbec.

Ljudi prva svetovna vojna še vedno fascinira

Poleg premične dediščine skrbijo tudi za ohranjanje nepremične dediščine - tako na Poteh miru od Alp do Jadrana kot tudi v šestih muzejih na prostem. Letno jih obišče veliko ljudi, najbolj pa je obiskan muzej na prostem na Kolovratu, kjer naštejejo tudi po 30.000 obiskovalcev vsako leto, se je pohvalil predsednik Fundacije pot miru v Posočju Zdravko Likar.

Numizmatiki gotovo nestrpno pričakujejo tudi izdajo spominskih kovancev, ki jih bo v okviru zaznamovanja obletnic prihodnje leto pripravila Banka Slovenije, filatelisti pa izdajo spominskih znamk Pošte Slovenije.

A. J.