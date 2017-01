Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! O dobitnikih priznanj za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture je odločala strokovna komisija v sestavi Jože Osterman, Ervin Hartman, Branka Bezeljak, Igor Švara in Janko Malle. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zborovodkinja Majda Hauptman nagrajena za življenjsko delo

Podelitev priznanj za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture

25. januar 2017 ob 17:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) letošnjo zlato plaketo za življenjsko delo podeljuje zborovodkinji Majdi Hauptman. Na Ljubljanskem gradu bodo drevi podelili tudi srebrne plakete, ki jih prejmejo Marcel Štefančič, Ivo Kralj, Ciril Murnik in Emil Aberšek, zlati znak JSKD pa Andrej Makor in Agata Trojar.

Kot so zapisali v obrazložitvi, nagrajujejo zborovodkinjo in pedagoginjo Majdo Hauptman (1931) za odlično zborovsko poustvarjanje in pedagoško delo z mnogimi generacijami mladih pevcev. Poučevala je glasbo na osnovnih šolah v Sežani in Trnovem v Ljubljani ter na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, skoraj desetletje je bila urednica za mladinsko glasbo na Radiu Ljubljana.

Na šolah je uspešno vodila otroške in mladinske zbore. S sežanskim mladinskim zborom je prvič nastopila na Celjskem festivalu leta 1960, naslednje leto je bila z istim zborom izbrana za nastop na jugoslovanskem srečanju mladinskih zborov. Z mladinskim zborom trnovske šole pa so med drugim osvojili prvo mesto in zlato plaketo na jugoslovanskem festivalu v Celju leta 1965 in mednarodno nagrado za prvo mesto na zborovskem tekmovanju v belgijskem Neerpeltu.

Še vedno vzor mladinskega zborovskega petja

Z mladimi pevci je Hauptmanova izvajala vrhunsko dodelane skladbe, ki bi jih težko pripisali osnovnošolskemu zboru. Bila je zavezana slovenskim zborovskim priredbam znanih ljudskih pesmi ter najsodobnejšim in najzahtevnejšim izvirnim skladbam. Kljub časovni odmaknjenosti so posnetki skladb mladinskih pevskih zborov pod njenim vodstvom še vedno vzor mladinskega zborovskega petja, še piše v obrazložitvi.

Dobitniki srebrne plakete in zlatega znaka

Marcela Štefančiča nagrajujejo za pečat, ki ga je kot predan ustvarjalec in poustvarjalec pustil na gledališkem, glasbenem, kinematografskem, literarnem, časnikarskem, uredniškem in organizacijskem področju. Ivo Kralj prejme priznanje za dosežke na področju zborovske glasbe, Ciril Murnik za pol stoletja dolgo vodenje mladih ustvarjalcev v skrivnosti filmskega ustvarjanja, Emil Aberšek pa za delo na področju gledališke umetnosti.

Andreju Makorju bodo izročili zlati znak JSKD-ja za dosežke na področju vokalne glasbe ter pesnici Agati Trojar za delo na področju literarne umetnosti.

Letošnjo strokovno komisijo so sestavljali predsednik Jože Osterman, Ervin Hartman, Branka Bezeljak, Igor Švara in Janko Malle.

Na podelitvi priznanja za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture, ki ga bo povezovala Klavdija Kotar, bo nastopil Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije Ljubljana pod taktirko zborovodkinje Helene Fojkar Zupančič, temu uvodnemu glasbenemu pozdravu nagrajencem pa bo sledil nagovor direktorja JSKD Marka Repnika in slavnostnega govorca ministra za kulturo Toneta Peršaka. Zahvala v imenu nagrajencev bo pripadla dobitnici zlate plakete, prireditev pa se bo po glasbenem zaključku Dekliškega zbora sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije Ljubljana nadaljevala še z neuradnim delom v Stanovski dvorani.

M. K.