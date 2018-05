ZDA bodo Iraku vrnile več tisoč pretihotapljenih antičnih predmetov

Hobby Lobby leta 2010 kupil antične starine v skupni vrednosti milijona dolarjev

3. maj 2018 ob 12:24

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Američani so včeraj Iračanom vrnili približno 3.800 antičnih starin, med njimi sumerske klinopisne ploščice iz leta 2100 pr. n. št., ki so jih tihotapci nezakonito prodali trgovinski družbi za prodajo umetnin in okrasnih predmetov Hobby Lobby.

Antične primerke je v imenu Iraka prevzel iraški ambasador Fareed Yasseen v svoji washingtonski rezidenci. Predala mu jih je Ameriška imigracijska in carinska služba (ICE).

Boj proti plenjenju starin

“Še naprej bomo sodelovali, da bi preprečili plenjenje starin in zagotovili, da bodo morali tisti, ki se lotevajo takšnih zlorab, prevzeti odgovornost za svoja dejanja," je ob predaji ilegalno pretihotapljenih starin povedal direktor ICE-ja Thomas Homan.



V oklahomski družbi Hobby Lobby so že julija privolili v predajo 5.548 antičnih starin in v plačilo globe v vrednosti treh milijonov dolarjev za reševanje uradnih postopkov, ki jih je vložilo ameriško pravosodno ministrstvo.

5.500 kosov iz iraške zgodovine

Green je kupil kose z iraškim izvorom za skupaj 1,6 milijona dolarjev. Pred sodnikom so morali zajamčiti, da bodo obvestili vladne organe, če bodo prejeli še kakšne kose ali pa zgolj izvedeli, kje so locirani ali kdo jih ima v nezakoniti lasti.

Na pravosodnem ministrstvu so povedali, da je Hobby Lobby leta 2010 kupil antične starine - v Oklahomo, sedež Hobby Lobbyja, so predmete tovorili prek Združenih arabskih emiratov in Izraela, v dokumentaciji pa je bilo navedeno, da gre za keramične ploščice iz Turčije in Izraela. Nakup je bil poln alarmantnih okoliščin. Kupci so v celoti prezrli opozorila, da so se lahko predmeti v njihovih rokah znašli po prepovedani poti in da verjetno izhajajo z arheoloških najdišč v Iraku.

Green je julija na sodni obravnavi povedal, da bi morali v družbi ravnati bolj pazljivo in preveriti, pod kakšnimi okoliščinami se je zgodil nakup dragocenih antikvitet.

Tudi sicer kontroverzno podjetje

Direktor podjetja Hobby Lobby Steve Green, sicer predan kristjan in navdušenec nad bibličnimi artefakti, je tudi predsednik zasebno financiranega Muzeja Biblije v Washingtonu, ki je vrata odprl novembra 2016. Sprva so Hobby Lobbyju očitali, da naj bi najdbe iz Iraka zbirali prav za ta muzej. Vendar je Green to zanikal.

V medijih se družba pojavlja že od leta 2014, ko je vrhovno sodišče odločilo, da skupaj s trgovsko verigo Conestoga Wood Specialties iz Pennsylvanije lahko zaradi verskih prepričanj zavrnejo kritje kontracepcijskih sredstev svojim zaposlenim.

N. Š.