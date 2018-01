Zdaj gre zares: Valletta se je odela v barve EPK-ja

Danes slavnostni začetek otvoritvenega tedna

14. januar 2018 ob 16:17

Valletta - MMC RTV SLO, STA

V malteški prestolnici Valletti, ki je letos ob frizijskem mestu Leeuwarden nosilec laskavega naziva evropska prestolnica kulture (EPK), se danes začenja otvoritveni teden EPK. Ponudil bo koncerte, nastope uličnih umetnikov in performanse ter druge dogodke, s katerimi bo oživil mestne ulice.

Kot obljublja spletna stran projekta Valletta 2018, bo ta teden ponudil tudi razstave na različnih lokacijah po mestu ter dneve odprtih vrat, v sklopu katerih bodo obiskovalci lahko odkrivali nekatere najzanimivejše zgodovinske kotičke v mestu. Glavnina dogajanja bo potekala na štirih osrednjih trgih v mestu, tudi ob vodnjaku Tritona, kjer bo nastopila znamenita katalonska skupina La Fura dels Baus.

V Valleti so se mestne oblasti, ko je leta 2012 postalo znano, da bo mesto postalo evropska prestolnica kulture, odločile precej sredstev vložiti v prenovo mesta.

"Zagotovili smo največjo investicijo v zgodovini neodvisne Malte, to je od leta 1964, da prenovimo mesto," so bile besede vodje projekta Valletta 2018 Jasona Micallefa. Za prenovo mesta so od leta 2013 namenili več kot 50 milijonov evrov, od tega so deset milijonov namenili za kulturo. Tako naj bi sredi leta vrata odprl tudi nov umetnostni muzej.

Program EPK-ja bo po Micallefovih besedah "zabaval, izzival in tudi provociral, predvsem pa navdihoval". V projektu Valletta 2018 bo sodelovalo okoli 1.000 lokalnih in mednarodnih umetnikov. Napovedani so koncerti, gledališke in plesne predstave ter razstave, ki bodo napolnili različne lokacije v sami Valletti in tudi drugje po otoku.

Na področju vizualne umetnosti je med drugim napovedana razstava malteških umetnikov z naslovom Inspired in China, ki bo od 19. januarja do sredine avgusta na ogled na različnih lokacijah po Malti. Med 29. junijem in 14. julijem bo na Malti mednarodni festival umetnosti, ki bo ponudil pestro paleto razstav in drugih dogodkov.

Sredozemsko obarvan program

Predstava Rockquiem v izvedbi Malteškega filharmoničnega orkestra bo predstavila rockovsko verzijo znamenitega Mozartovega Rekviema, ki ga skladatelju ni uspelo dokončati, saj ga je prehitela smrt, Gledališče Manoel pa bo na oder postavilo Mozartovo opero Don Giovanni. Ljubitelje književnosti bo avgusta na Malto vabil festival mediteranske literature. Kot enega od vrhuncev dogajanja pa organizatorji napovedujejo spektakel s plovili The Peagant of the Sea, ki bo junija potekal v pristanišču.

V mestu pričakujejo, da se bo zaradi EPK-ja število turistov, ki tudi množično oblegajo otok s približno pol milijona prebivalcev, povečalo za sedem odstotkov.

A. J.