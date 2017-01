Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! V bondovski preži je seveda letošnji voditelj, Jimmy Fallon, za njim pa letošnje "misice zlatih globusov" - naloga, ki vsako leto pripade kaki mladi hčerki hollywoodske elite. Od leve proti desni: Sistine, Scarlet in Sophia Stallone. Foto: AP Odrski delavci postavljajo kuliso razkošno okrašene sobane, kjer bo potekala podelitev zlatih globusov. Foto: Reuters Zlati globusi so v poplavi nagrad sicer malce specifični: ločene kategorije imajo za drame na eni ter za komedije in muzikale na drugi strani. To lahko razumemo kot skorajšnje zagotovilo, da bo Dežela La La zmagala v "veselejši" polovici žanrov. Foto: Kolosej V kategoriji dram se zdi bitka manj odločena: na eni strani je drama Moonlight, ki tematizira stisko najstnika v revni četrti Miamija, ki se mora spopasti s svojo spolno usmerjenostjo, na drugi pa Manchester by the Sea, komorna pripoved s Caseyjem Affleckom v vlogi travmatiziranega samotarja. Foto: IMDb Če bi ekipa Deadpoola letos domov odkorakala z zlatim globusom za najboljšo komedijo ali najboljšega igralca, bi to lahko spremenilo status stripovskih spektaklov na podelitvah nagrad. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zdaj gre zares: zlati globusi odpirajo sezono nagrad

Ena izmed ključnih prireditev na filmskem koledarju

8. januar 2017 ob 19:02

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ponoči (vsaj po našem času) bo v Los Angelesu potekal prvi izmed ključnih spektaklov sezone nagrad: 74. podelitev filmskih in televizijskih nagrad zlati globus.

S sedmimi nominacijami gre v boj statistično najbolje oborožena romantična glasbena drama Dežela La La, poklon zlatemu obdobju Hollywooda, kjer sta v glavnih vlogah nastopila Ryan Gosling in Emma Stone (prav v teh dneh lahko film ujamete v slovenskih kinematografih). Podelitev bo povezoval komik Jimmy Fallon, ki si najbrž ne bo privoščil toliko pikrih na račun zbrane smetane kot lani Ricky Gervais.

Dežela La La je nominirana v kategoriji najboljšega muzikala ali komedije, Damien Chazelle pa je poleg tega nominiran še za režijo in scenarij, Gosling je nominiran za glavno moško in Emma Stone za glavno žensko vlogo, film pa si je prislužil še nominaciji za izvirno glasbo in pesem.

S šestimi nominacijami mu sledi film Moonlight, ki je nominiran v kategoriji najboljše drame, Barry Jenkins pa je nominiran za režijo in scenarij. Naomie Harris je nominirana za najboljšo stransko žensko vlogo, Mahershala Ali za stransko moško vlogo, film pa si je prislužil še nominacijo za izvirno glasbo.

V kategoriji najboljša drama so sicer nominirani še filmi Za vsako ceno, Lev, Manchester By The Sea in Greben rešenih. V kategoriji najboljši muzikal ali komedija pa 20th Century Women, Deadpool, Slavno neslavna Florence in Sing Street.

Kakšne možnosti ima Deadpool?

V zgornjem šopku je verjetno najzanimivejši naslov Deadpool - predvsem zato, ker filmi po stripovskih predlogah, ki so praviloma zagotovilo za fantastičen zaslužek in gledanost, ostanejo ob strani, ko je čas za podeljevanje nagrad (edina izjema so "tehnične" kategorije posebnih učinkov in podobnega). Če bi ekipa Deadpoola letos domov odkorakala z zlatim globusom za najboljšo komedijo ali najboljšega igralca, bi to lahko spremenilo status stripovskih spektaklov na podelitvah nagrad.

Med ženskami letos močnejša konkurenca

Za najboljšo glavno žensko vlogo v kategoriji drama so nominirane Amy Adams (Prihod), Jessica Chastain (Miss Sloane), Isabelle Huppert (Ona), Ruth Negga (Loving) in Natalie Portman (Jackie).

Za glavno moško vlogo v tej kategoriji pa so nominirani Casey Affleck (Manchester By The Sea), Joel Edgerton (Loving), Andrew Garfield (Greben rešenih), Viggo Mortensen (Kapitan Fantastični) in Denzel Washington (Fences).

Za najboljšo glavno žensko vlogo v muzikalu ali komediji so poleg Emme Stone nominirane še Annette Bening (20th Century Women), Lily Collins (Pravila ne veljajo), Hailee Steinfeld (The Edge of Seventeen) in Meryl Streep (Slavno neslavna Florence).

Za glavno moško vlogo v tej kategoriji pa so ob Goslingu nominirani še Colin Farrell (Jastog), Hugh Grant (Slavno neslavna Florence), Jonah Hill (Vojni psi) in Ryan Reynolds (Deadpool).

Za režijo so poleg Chazella in Jenkinsa nominirani še Tom Ford (Nočne ptice), Mel Gibson (Greben rešenih) in Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea).

Med televizijskimi deli s petimi nominacijami vodi Ljudstvo proti O. J. Simpsonu: Ameriška zločinska zgodba.

Tuji novinarji v Hollywoodu: včasih s svojimi odločitvami tudi presenetijo

Zlate globuse, ki veljajo za neuradno napoved prestižnejših filmskih nagrad oskar, podeljuje Zveza tujih novinarjev v Hollywoodu. Podeljujejo jih od leta 1944 v 14 filmskih in 11 televizijskih kategorijah.

Kipce bodo letos med drugim podeljevali Drew Barrymore, Sylvester Stallone, Nicole Kidman in Reese Witherspoon. Podelitev zlatih globusov bo neposredno prenašala televizija NBC.

A. J.