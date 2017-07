Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razstava bo odprta do do 22. julija. Foto: Galerija Kresija - Facebook stran galerije Rrazstava občinstvu predstavlja dela, ki se s tehnološkimi sredstvi nanašajo na raziskovanje širitve dvodimenzionalnega videa v prostor. Foto: Galerija Kresija - Facebook stran galerije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zdaj pa nekaj povsem drugačnega: razstava Nike Oblak in Primoža Novaka

Stvarnost, ki se zakriva vsakodnevna rutina

11. julij 2017 ob 17:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Galeriji Kresija danes odpirajo prvo obširno predstavitev kinetičnih videoinstalacij Nike Oblak in Primoža Novaka, ki jih je umetniški tandem ustvaril v zadnjih 12 letih. Z robustnimi mehanskimi deli se umetnika sprašujeta predvsem o položaju posameznika v svetu hitro napredujoče tehnologije in stagnirajočega družbenega napredka.

Pod naslovom And Now for Something Completely Different 7 (Zdaj pa nekaj povsem drugačnega 7) predstavljata mehanska dela, ki nenehno izzivajo priučeno percepcijo gledalca. dela se s tehnološkimi sredstvi nanašajo na raziskovanje širitve dvodimenzionalnega videa v prostor.

Nagovarjata posameznika, ki je vpet v večplastne mehanizme današnje neoliberalne stvarnosti, ter ga opozorita na njegovo neizbežno ujetost v vsakodnevne rutine, ki mestoma mejijo na monotonijo obratujočih strojev. Kinetične video instalacije nakazujejo človekov samoumevni odnos do tehnološkega napredka, imperativ prilagajanja vsakršnim spremembam in prevladujoč pomen ekonomskega nad znanstveno-humanističnim principom.

Nika Oblak in Primož Novak sta v svojem delu izrazito neposredna in obenem vizualna. Z uprizoritvijo rutine vsakdanjika, ki je skrita za ponavljajočimi protokoli neskončnega Sizifovega dela ponazorita trenutno družbeno, ekonomsko in kulturno stvarnost.

Umetniški tandem je v preteklih 14 letih kontinuiranega delovanja ustvaril obsežen opus video, relacijskih in multimedijskih del, ki z dobršno mero humorja in samoironije obravnavajo absurde sodobnega vsakdanjika ter podvrženost konvencijam tradicije, popularni kulturi in kontradikcijam sveta umetnosti. Skupaj delujeta od leta 2003. Oba sta po zaključku študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani izobraževanje nadaljevala v Berlinu. V svoji ustvarjalni praksi posegata po videu in fotografiji, da bi ustvarila ambivalentne umetniške intervencije in kinetične instalacije. Veliko razstavljata v mednarodnem prostoru, med drugim sta se predstavila v Združenih arabskih emiratih, na Japonskem, v Turčiji in Braziliji.

M. K.