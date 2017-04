Poudarki ŠtudenTeater

"Zdaj pa takole!": tri dni ŠtudenTeatra v gledališču Glej

Glej, ŠtudenTeater: med 7. in 9. aprilom

7. april 2017 ob 09:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Obeta se druga izvedba ŠtudenTeatra, ki študentom smeri, ki niso akademske, ponuja priložnost za gledališki izraz in avtorske stvaritve – letos na izhodiščno temo "Zdaj pa takole!".

ŠtudenTeater se je razvil na podlagi opažanj, da imamo v Sloveniji izredno razvito srednješolsko gledališče, kjer nastajajo lucidne, razmišljujoče in drzne predstave najrazličnejših gledaliških zvrsti in žanrov, študentsko gledališče pa je izredno slabo zastopano.

Ob vstopu v študentska leta pa so mladi ustvarjalci tako rekoč vrženi v prazen prostor, za izpolnitev svoje želje po gledališkem udejanjanju se morajo organizirati sami. Tukaj pa nastopi težava, kako na fakulteti z mnogimi študenti zaznati somišljenike in ustanoviti skupino, zagotoviti prostor za vaje in konec koncev tudi primerno prizorišče.

Pod budnim očesom prekaljenih mentorjev

Zato Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Gledališča Glej – s koordinatorji Ingo Remeto, Matjažem Šmalcem in Markom Bratušem – študentom, lačnim gledališkega ustvarjanja, s tem tridnevnim programom ponujata infrastrukturno in organizacijsko pomoč. Skupinam, ki so se ustanovile znotraj projekta, tako ŠtudenTeater omogoča prostor za vaje, gledališče Glej kot prostor končne produkcije in pomoč poklicnega gledališkega ustvarjalca kot mentorja.

Po začetnih delavnicah, v katerih so udeleženci spoznali osnovne principe gradnje avtorskega gledališča, so se oblikovale štiri skupine, ki so pod mentorskim vodstvom dramaturginje in režiserke Nine Šorak, režiserke Tjaše Černigoj, režiserja Jureta Novaka in igralca Vita Weisa na izhodiščno temo "Zdaj pa takole!" pripravili štiri avtorske predstave, ki bodo premiero doživele na letošnji izvedbi festivala Glej, ŠtudenTeater!.

Med 7. in 9. aprilom se bodo zvrstile predstave ustvarjalcev mlade generacije, ki so jih ti pripravili pod mentorskim vodstvom. Tako so z raziskovanjem odrske govorice nastale štiri predstave različnih gledaliških poetik.

Predstave Pod Uro, Ventil in Une druge tri sestre bodo premiero doživele v petek, 7. aprila, predstava Kopalniška 3 pa v soboto, 8. aprila. V soboto in nedeljo bodo na ogled še ponovitve vseh štirih predstav.

