Združenje pisateljev obsodilo nasilje nad Katalonci

Pismo podpore je poslal tudi Slovenski center PEN

3. oktober 2017 ob 12:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pisatelji v Odboru za mir Mednarodnega pisateljskega združenja PEN, so izrazili globoko zaskrbljenost ob dogodkih, "ki so omadeževali izkaze demokratične volje ljudi" na nedeljskem referendumu o neodvisnosti Katalonije. Obsodili so nasilje španske države nad katalonskim ljudstvom, češ da bi moralo biti v sramoto tudi EU.

"Prepričani smo, da se mora vprašanje, ali referendum predstavlja legitimno osnovo ustavne spremembe, razrešiti s pogajanji izvoljenih predstavnikov oblasti obeh vpletenih strani in da spori med vladami ne morejo služiti kot izgovor za pošiljanje paravojaških sil nad miroljubne državljane, ki skušajo izraziti svoje mnenje v volilnem procesu. Prav tako menimo, da sodni nalog ne more biti povod za uporabo nasilja z namenom preprečevanja svobodnega izražanja drugače mislečih državljanov," so zapisali v izjavi, ki so jo sprejeli v ponedeljek zvečer.

Obsodili so "nasilje, h kateremu so se zatekle sile španske države proti katalonskemu ljudstvu". "Prizori njihovih oboroženih, maskiranih in anonimnih pripadnikov, ki so napadali nenasilne državljane vseh starosti bi morali biti v sramoto španski vladi, sodiščem in Svetu Evropske unije," so poudarili.

"Takšno dejanje je nezaslišano v katerikoli družbi, še prav posebej pa v državi, ki se postavlja z demokratičnimi pridobitvami po temačnem obdobju državljanske vojne in diktature. Pisatelji odbora za mir smo posebej zavzeti za to, da se rane preteklih desetletij ne bi ponovno odprle," so zapisali.

Člani odbora za mir zahtevajo, da morajo vse veje oblasti spoštovati pravico do svobodnega izražanja mnenj, pa naj gre za svobodne volitve, govor ali pisanje.

Države članice Evropske unije pa pozivajo, da opomnijo Španijo na ravnanje, ki ji ga narekujeta listina o temeljnih pravicah in Evropska konvencijo o človekovih pravicah, je sporočil predsednik odbora Marjan Strojan.

DSP s podporo "Republiki Kataloniji"

Pred referendumom o neodvisnosti je sicer Slovenski center PEN v petek v Katalonijo poslal pismo podpore, v katerem je katalonskemu narodu izrekel legitimno, demokratično pravico, da se na referendumu izrazi o svoji prihodnosti.

Podporo katalonskim pisateljem pa je v pismu minuli petek izrazilo tudi Društvo slovenskih pisateljev. V pismu so izrazili podporo njihovim težnjam po svobodi in samostojnosti ter se z njimi strinjali, da bo "kultura meso in kri nove Republike Katalonije".

Na referendumu, ki se ga je udeležilo 42,3 odstotka volilnih upravičencev, je podporo neodvisnosti Katalonije izrazilo 90 odstotkov udeležencev. V nasilnem poskusu policije, da bi ljudem preprečili glasovanje, pa je bilo po podatkih katalonskih oblasti ranjenih 893 ljudi.

A. J.