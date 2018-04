Že pol stoletja se na Bledu srečujejo pisatelji z vsega sveta

Častna gostja bo Nobelova nagrajenka za mir Shirin Ebadi

16. april 2018 ob 19:29

Bled - MMC RTV SLO, STA

Mednarodno srečanje pisateljev na Bledu letos vstopa v svojo 50. izdajo - njen častni pokrovitelj je predsednik države Borut Pahor, med gosti pa bo v ospredju Nobelova nagrajenka za mir leta 2003 Širin Ebadi.

Jubilej bodo zaznamovali posebna slovesnost v blejski Festivalni dvorani, jubilejni zbornik ter obilo gostov z vsega sveta.

Predsednica Slovenskega centra Pen Ifigenija Simonović je ob praznovanju petih desetletij blejskega pisateljskega srečanja poudarila, da ostaja edino tovrstno srečanje v svetu, ki privablja tudi pisatelje iz držav, ki so sicer politično ali ideološko na nasprotnih bregovih: "To, da vztrajamo že 50 let, je zelo nadobudno in nakazuje, da bomo vztrajali še naprej."

Rekordnih 90 tujih gostov

Na Bledu tokrat pričakujejo rekordnih 90 tujih gostov ter predstavnice in predstavnike kar 35 centrov Pen. V torek bosta v sklopu Bled pred Bledom srečanje uvedli predstavitvi knjig v prestolnici. Dopoldne bo predsednica Mednarodnega centra Pen Jennifer Clement predstavila roman Molitve za ugrabljene, popoldne pa bo svoj roman Iran se prebuja predstavila častna gostja letošnjega jubilejnega srečanja Širin (Shirin) Ebadi, prva Iranka in prva muslimanka, ki je prejela Nobelovo nagrado za mir.

Predsednik Odbora pisateljev za mir pri Mednarodnem Penu Marjan Strojan je spomnil, da je družbenokritična Širin Ebadi še pod režimom šaha pri 23 letih postala sodnica in delovala kot odvetnica zatiranih.

90 let, odkar so bile ženske uradno vabljene v Pen

V torek popoldne se dogajanje že seli na Bled, kjer se bo sestal Ženski odbor Mednarodnega Pen. Tajnik mirovniškega odbora Edvard Kovač je spomnil, da bo srečanje posebej pomembno, ker mineva 90 let, odkar so bile ženske uradno povabljene v Pen. V sodelovanju s Forumom slovanskih kultur bo nato potekala okrogla miza pisateljev iz slovanskih dežel, naslovljena Cenzura in samocenzura v totalitarnih režimih in mladih demokracijah.

Vrata blejskega srečanja se bodo na stežaj odprla v sredo s sestankom mrež iz balkanske, mediteranske in alpsko-jadranske regije. Strojan je povedal, da so za Pene iz vseh balkanskih držav pripravili dokument, s katerim naj bi pozvali k reševanju sporov med državami na območju brez uporabe sile.

Sestanek odbora Pisatelji za mir

Popoldne bo zaznamoval še sestanek odbora Pisatelji za mir, ki bo obravnaval dva osnutka resolucij - enega o jedrskem orožju, drugega pa o kemičnem orožju. Če bosta osnutka sprejeta, bodo o njiju sicer dokončno odločali poleti na kongresu Mednarodnega Pena v Indiji, je povedal Strojan. Jubilej srečanja bodo proslavili v sredo zvečer, častni govornici pa bosta Jennifer Clement in Širin Ebadi.

Srečanje bodo slovenski organizatorji popestrili tudi s publikacijami. Izdali so zbornik esejev na dve temi letošnjih četrtkovih okroglih miz - Zid, ograja, meja in Literatura kot pravica do sanj - ter jubilejni zbornik pričevanj o blejskih srečanjih skozi 50 let, v pripravo katerega je vključenih desetih avtorjev.

75 let od bombardiranja Hirošime in Nagasakija

Ob jubileju so izdali še vnovični natis prve slovenske vohunske povesti Albanska špijonka Izidorja Cankarja in Narteja Velikonje, s katerim se poklanjajo koncu prve svetovne vojne. S predstavitvijo posebne razstave, ki za drugo leto nastaja v sodelovanju s Takeakijem Horijem ter Muzejem novejše zgodovine, pa bodo oznamovali tudi 75 let od bombardiranja Hirošime in Nagasakija.

Že petič v sklopu srečanja na Bledu poteka Festival Obrazi miru, namenjen mladim, ki so se v svojih esejih posvetili temam letošnjih okroglih miz. V četrtek bodo najboljše na Bledu tudi nagradili, v sklopu festivala pa bodo obiskali več šol.

V petek se blejska pisateljska karavana seli v Ljubljano, kjer se bo celodnevni program sklenil z literarno-glasbenim večerom v Narodni galeriji v družbi častnega gosta, podpredsednika Mednarodnega Pena ter Prešernovega nagrajenca Borisa A. Novaka. Kot vsako leto pa slovenski penovci goste odpeljejo na izlet in s tem neformalno sklenejo srečanje. Letos so za cilj izbrali Cerknico.

