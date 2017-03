Železnemu prestolu naproti: tu je napovednik za sedmo sezono Igre prestolov

Poltretji mesec pred začetkom predzadnje sezone

31. marec 2017 ob 16:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnji trije pretendenti na prestol vseh prestolov, Cersei, Daenerys in Jon Snow, ob taktih uspešnice Sit Down, ki so jo konec osemdesetih let prepevali Britanci James, odločno korakajo vsak proti svojemu vladarskemu stolu. To je povzetek novega napovednika težko pričakovane sedme sezone Igre prestolov.

Dvorano, v katero vstopi John Snow (Kit Harington) poznamo. Stopa prosti prestolu v Winterfellu, kjer smo ga nazadnje videli, ko so ga razglasili za Kralja severa. Tudi Cersei Lannister (Lena Headey) se usede na mesto, ki si ga je v epskem obračunu s sovražniki priborila na koncu šeste sezone, Železni prestol. Dvorano, kjer vlada kraljica zmajev Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ne poznamo, verjetno pa gre za Dragonstone, kar pomeni, da je njena odprava z zavezniki proti Westerosu žela prve uspehe.

V prčakovanju Nočnega kralja

Ob koncu dobro minuto dolg napovednik, ki očitno ni kolaž različnih prizorov epizod prihajajoče sezone HBO-jeve serije, ampak prav za to priložnost posnet filmček, spomni na Martinov namig o grenko sladkem koncu. Hladna sapa, ki jo v izdihne Cersei potrdi, da je zima dokončno prispela tudi v tudi v Kraljevi pristanek, zlovešče modro oko pa nevarnost, ki jim grozi od uvodnega prizora serije, Nočnega kralja in seveda njegove Bele hodce.

Odštevanje do 16. julija

Kot je znano, bomo prvo epizodo sedme sezone dočakali 16. julija, za razliko od prvih šestih (vsaka je imela po deset epizod) pa bo obsegala le sedem epizod. Martinovi zapisi fantazijske sage Pesem ledu in ognja so pošl že pred časom, zato HBO-jeva ekipa z Davidom Benioffom in D. B. Weissom na čelu zgodbo nadaljuje sama, a po Martinovih usmeritvah pisatelja in seveda oprta na gradivo napovedanih šestega in sedmega romana knjižne franšize.

Sedmo sezono so snemali na lokacijah, ki jih HBO-jeva ekipa v večji meri dobro pozna, od Hrvaške, do Irske, Španije in Islandije. Ob dobro znani igralski zasedbi, ki jo poleg omenjene trojice med drugim sestavljata še Peter Dinklage in Nikolaj Coster-Waldau, prihajajo z novo sezono okrepitve, med katerimi sta Jim Broadbent in Tom Hopper. Ena najbolj gledanih in obenem priatiziranih serij vseh časov se bo sklenila z osmo sezono.

M. K.